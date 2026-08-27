Intentó irse de un hotel de Neuquén sin pagar más de $1 millón y presentó comprobantes falsos

El procedimiento comenzó en un hotel céntrico de Neuquén luego de una alerta de la administración del establecimiento.

Un hombre fue demorado en Neuquén luego de intentar retirarse de un hotel céntrico sin pagar una deuda superior al millón de pesos. Para justificar el supuesto pago, presentó comprobantes de transferencias que, tras ser verificados por el establecimiento, no registraban acreditación.

El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles 26 de agosto. La administración del hotel alertó a la Policía y efectivos de la comisaría Primera, que realizaban tareas como Bicipolicías, intervinieron en el lugar.

Los comprobantes no habían sido acreditados

Según se informó, el huésped exhibió distintos comprobantes para acreditar las transferencias. Sin embargo, las verificaciones realizadas por el establecimiento detectaron inconsistencias y confirmaron que el dinero no había ingresado.

Ante la situación, los policías comunicaron el hecho a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Desde esa dependencia se dispuso la demora del hombre por una presunta estafa y su traslado a una comisaría.

Secuestraron un teléfono celular

Durante la tarde, por disposición judicial, se realizó una requisa personal al sospechoso. El procedimiento tuvo resultado positivo y permitió secuestrar un teléfono celular de alta gama que, según la investigación, habría sido utilizado para concretar la maniobra.

El dispositivo quedó a disposición de la Justicia como elemento de interés para la causa.

Una vez finalizadas las diligencias, el hombre recuperó su libertad, aunque quedó supeditado a las actuaciones y resoluciones que adopte la Justicia en el marco de la investigación.