Nico Vázquez se emocionó en Popstars al escuchar a una participante y recordó a su hermano Santiago

Popstars cumplió con su tercer programa en Telefe y la noche del miércoles dejó un emotivo momento del cual fue protagonista el conductor del reality. Nico Vázquez se emocionó con la participante María Belén Villagra quien, antes de cantar, reveló el significado de un objeto que llevaba como amuleto de la suerte.

Nico Vázquez se emocionó con una participante de Popstars

En la segunda etapa de Popstar, Nico Vázquez se tomó un momento de reflexión para recordar a su hermano fallecido, Santi Vázquez, y mostrar cómo lo lleva presente a todos lados.

La escena se dio cuando la participante oriunda de Gualeguaychú (Entre Ríos) entró a la audición y el conductor le preguntó qué era lo que llevaba entre manos. Villagra contó que era una púa para guitarra que le pertenecía a su abuelo y explicó que es algo que lleva porque la ayuda a «tenerlo cerca» al momento de cantar desde que él murió.

María Belén se emocionó hasta las lágrimas y Nico trató de calmarla a la vez que le mostró el tatuaje que tiene de su hermano su antebrazo.

«Mirá, acá lo tengo a mi hermano Santi. Siempre están igual con nosotros pero está bueno recordarlos con algún objeto o historia para reforzarlo», contó y luego en una narración en off, agregó: «Los que se fueron, siempre están. Son presencias sutiles que están con nosotros».

De qué murió el hermano de Nico Vázquez

Santiago Vázquez tenía tan solo 27 años cuando falleció. El hecho que conmocionó a todo el mundo artístico ocurrió el 16 de diciembre de 2016, cuando el joven estaba de vacaciones en Punta Cana, República Dominicana.

La causa fue una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad cardíaca congénita que tenía muy avanzada y le provocó una muerte súbita.

La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad cardíaca genética en la que el músculo del corazón se vuelve anormalmente grueso.