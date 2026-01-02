Argentina ante Estados Unidos por la segunda fecha de la United Cup 2026: hora y TV

Argentina tuvo un arranque de año soñado al derrotar a España por 3-0 en su debut en la United Cup, que se disputa en Australia, con los triunfos de Sebastián Báez y Solana Sierra en los singles y de Guido Andreozzi junto a María Lourdes Carlé en el dobles mixto.

Este sábado 3 de enero, desde las 6 (hora argentina), el equipo albiceleste cerrará su participación en el Grupo A frente a Estados Unidos, el máximo candidato al título, tal como ocurrió en la edición pasada y en 2023.

Báez volverá a ser el encargado de abrir la serie y tendrá un rival de máxima exigencia: se medirá con Taylor Fritz (6°). Luego será el turno de Sierra, que afrontará otro desafío complejo ante Coco Gauff (3°). La jornada se completará con el dobles mixto, cuya dupla argentina se confirmará sobre la hora.

El capitán Sebastián Gutiérrez tiene previsto repetir a Guido Andreozzi como doblista masculino. Sin embargo, aún no definió qué jugadora de la WTA lo acompañará: las opciones son María Lourdes Carlé (162°) y Nicole Fossa Huergo (105°). Del lado estadounidense, el dobles estará integrado por Christian Harrison (15°) y Nicole Melichar-Martínez (28°).

El formato de la United Cup y las posibilidades de Argentina

El torneo cuenta con la participación de 18 países, divididos en seis grupos de tres equipos. Clasificarán a los cuartos de final los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos. Por este motivo, el triunfo por 3-0 ante España fue clave para Argentina, ya que cada punto puede resultar decisivo.

El equipo nacional sueña con su primera clasificación a los cuartos de final en una United Cup, en sus tres participaciones en el torneo. Para ello, sería muy positivo conseguir al menos un punto en los duelos de este sábado contra el defensor del título.

Perth

Grupo A : Estados Unidos, España y Argentina

: Estados Unidos, España y Argentina Grupo C : Italia, Francia y Suiza

: Italia, Francia y Suiza Grupo E: Gran Bretaña, Grecia y Japón

Sídney