Triunfazo de Báez ante Fritz pero Argentina no pudo con Estados Unidos en la United Cup

Argentina cerró su participación en el Grupo A de la United Cup con una derrota por 2-1 ante Estados Unidos, en una serie que tuvo como punto más alto el enorme triunfo de Sebastián Báez frente a Taylor Fritz, pero que finalmente se inclinó para el conjunto norteamericano tras el dobles mixto.

El equipo albiceleste llegaba al cruce con el envión del debut ante España, al que había derrotado por un contundente 3-0, y con la ilusión de sellar la clasificación a los cuartos de final. Sin embargo, pese a competir de igual a igual frente a los máximos candidatos al título (campeones en 2023 y 2025), no logró quedarse con la serie.

La jornada comenzó de manera inmejorable para Argentina. Sebastián Báez protagonizó el mejor triunfo de su carrera al vencer a Taylor Fritz (6° del ranking) por 4-6, 7-5 y 6-4, en un partido de alrededor de tres horas.

El bonaerense consiguió así su segunda victoria ante un top 10 —la primera había sido en 2022 frente a Andrey Rublev— y le dio un punto clave al equipo nacional pensando en la clasificación. Además, ante España venció a Jaume Munar (33°), quien cerró 2025 con una destacada actuación en la Copa Davis: un arranque de 2026 ideal para Báez.

En el segundo single, Solana Sierra cayó ante la imbatible Coco Gauff (3°) por un contundente 6-1 y 6-1 en menos de una hora, dejando la serie igualada 1-1.

Todo se definió en el dobles mixto, donde el capitán Sebastián Gutiérrez volvió a apostar por la dupla que había sido clave ante España, conformada por Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé. Del otro lado, Estados Unidos presentó a Gauff junto al especialista Christian Harrison, quien ingresó en lugar de Fritz tras su exigente partido en el single.

Pese al buen nivel de los argentinos, la pareja estadounidense se impuso por 6-4 y 6-1 y selló la victoria en la serie. De esta manera, el equipo albiceleste deberá esperar otros resultados para conocer su destino en el torneo, aunque quedó bien parado.

Argentina sueña con la clasificación

Pese a la derrota por 2-1, el triunfo de Báez resultó muy valioso en el contexto del torneo. La United Cup cuenta con 18 países divididos en seis grupos de tres equipos, y avanzan a los cuartos de final los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos. Por este motivo, el 3-0 ante España y el punto conseguido frente a Estados Unidos pueden ser determinantes.

Argentina sueña con lograr su primera clasificación a los cuartos de final en sus tres participaciones en la United Cup y, aunque ahora deberá esperar otros resultados, cerró su actuación en el Grupo A con una imagen muy competitiva.

Entre domingo y lunes, Argentina conocerá su destino: todavía puede finalizar primero en su zona, dependiendo del resultado entre Estados Unidos y España, o bien clasificar entre los mejores segundos.