Japón rescató un empate agónico ante Países Bajos en su debut en el Mundial 2026

Los nipones igualaron sobre el cierre del partido y evitaron la derrota en su estreno mundialista. (Foto: Reuters)

Japón rescató un agónico empate 2-2 frente a Países Bajos en su estreno en el Mundial 2026. Los Samuráis demostraron que pueden competir con cualquier rival e igualaron gracias a un gol de Daichi Kamada a cuatro minutos del final.

El seleccionado dirigido por Hajime Moriyasu llegó a la Copa del Mundo con grandes expectativas luego de sus victorias en amistosos ante potencias como Inglaterra, Brasil y Alemania. Sin embargo, durante gran parte del primer tiempo mostró una versión más cautelosa, cediendo la posesión ante un rival que buscó imponer condiciones desde el inicio.

A pesar de las dificultades para generar situaciones claras, Países Bajos encontró la ventaja a través de una pelota parada. Tras una segunda jugada derivada de un córner, Ryan Gravenberch envió un centro preciso para Virgil van Dijk, que ganó de cabeza y venció a Zion Suzuki para establecer el 1-0.

La respuesta japonesa llegó rápidamente. Apenas seis minutos después, Keito Nakamura recibió sobre la izquierda, enganchó hacia adentro y sacó un remate que se desvió en un defensor, descolocó a Bart Verbruggen y terminó en el fondo de la red para el 1-1.

La igualdad duró poco. A los pocos minutos, Crysencio Summerville volvió a adelantar a los neerlandeses con una definición similar a la de Nakamura, aunque perfilado para su pierna izquierda. Con el 2-1, el equipo de Ronald Koeman optó por administrar la ventaja y replegarse algunos metros.

Desde entonces, Japón asumió el protagonismo y fue en busca del empate. Los centros comenzaron a acumularse sobre el área neerlandesa y la recompensa llegó a los 86 minutos. Daichi Kamada apareció para conectar de cabeza y, tras un desvío que volvió a jugarle una mala pasada a Verbruggen, selló el definitivo 2-2.

El empate fue importante para Japón, que mostró personalidad para recuperarse en dos oportunidades y sumar un punto valioso en el arranque del Grupo F.

La próxima fecha los nipones se medirán con Túnez el 21 de junio a la 1 AM (hora de Argentina), mientras que ese mismo día, desde las 14, Países Bajos chocará con Suecia.

Con información de ESPN