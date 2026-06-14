Japón rescató un empate agónico ante Países Bajos en su debut en el Mundial 2026
Cuando parecía que el elenco neerlandés arrancaba su camino en la Copa del Mundo con una victoria, Japón demostró carácter y selló el 2-2 a cuatro minutos del final. Daichi Kamada fue el héroe para el seleccionado asiático. Los detalles.
Japón rescató un agónico empate 2-2 frente a Países Bajos en su estreno en el Mundial 2026. Los Samuráis demostraron que pueden competir con cualquier rival e igualaron gracias a un gol de Daichi Kamada a cuatro minutos del final.
El seleccionado dirigido por Hajime Moriyasu llegó a la Copa del Mundo con grandes expectativas luego de sus victorias en amistosos ante potencias como Inglaterra, Brasil y Alemania. Sin embargo, durante gran parte del primer tiempo mostró una versión más cautelosa, cediendo la posesión ante un rival que buscó imponer condiciones desde el inicio.
A pesar de las dificultades para generar situaciones claras, Países Bajos encontró la ventaja a través de una pelota parada. Tras una segunda jugada derivada de un córner, Ryan Gravenberch envió un centro preciso para Virgil van Dijk, que ganó de cabeza y venció a Zion Suzuki para establecer el 1-0.
La respuesta japonesa llegó rápidamente. Apenas seis minutos después, Keito Nakamura recibió sobre la izquierda, enganchó hacia adentro y sacó un remate que se desvió en un defensor, descolocó a Bart Verbruggen y terminó en el fondo de la red para el 1-1.
La igualdad duró poco. A los pocos minutos, Crysencio Summerville volvió a adelantar a los neerlandeses con una definición similar a la de Nakamura, aunque perfilado para su pierna izquierda. Con el 2-1, el equipo de Ronald Koeman optó por administrar la ventaja y replegarse algunos metros.
Desde entonces, Japón asumió el protagonismo y fue en busca del empate. Los centros comenzaron a acumularse sobre el área neerlandesa y la recompensa llegó a los 86 minutos. Daichi Kamada apareció para conectar de cabeza y, tras un desvío que volvió a jugarle una mala pasada a Verbruggen, selló el definitivo 2-2.
El empate fue importante para Japón, que mostró personalidad para recuperarse en dos oportunidades y sumar un punto valioso en el arranque del Grupo F.
La próxima fecha los nipones se medirán con Túnez el 21 de junio a la 1 AM (hora de Argentina), mientras que ese mismo día, desde las 14, Países Bajos chocará con Suecia.
Con información de ESPN
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