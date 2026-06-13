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Alivio para Scaloni: Argentina recuperó a la mayoría de los lesionados para el debut en el Mundial ante Argelia

El único jugador descartado para el duelo ante el conjunto africano es Nicolás Tagliafico. Los otros que estaban con molestias ya están a disposición del entrenador.

Redacción

Por Redacción

El buen clima de la Selección Argentina en el entrenamiento de este sábado en Kansas. (Foto: Clarín Fotografía - Juano Tesone)

El buen clima de la Selección Argentina en el entrenamiento de este sábado en Kansas. (Foto: Clarín Fotografía - Juano Tesone)

Hace unos días, las alarmas estaban encendidas en la Selección Argentina por la cantidad de jugadores que estaban al límite desde lo físico. Hoy, la situación cambió por completo y es un gran alivio para Lionel Scaloni.

En el entrenamiento de este sábado, el único ausente fue Nicolás Tagliafico. El lateral sufrió una lesión muscular en el sóleo en el primer amistoso, frente a Honduras, y está descartado, por lo menos, para el estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia.

Por el otro lado, el entrenador ya recuperó a todos los que llegaron tocados: hoy entrenaron a la par del grupo Julián Álvarez, Leandro Paredes, Nicolás González, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz.

Se espera que la «Araña» sea titular en la delantera frente a Argelia el martes, acompañando a Lionel Messi.

Lionel Messi, capitán y emblema de la Selección, combatiendo el calor de Kansas. (Foto: Clarín Fotografía – Juano Tesone)

Por otro lado, una de las decisiones que deberá tomar el director técnico será en el lateral derecho. En ambos amistosos fue titular Agustín Giay, que quedó afuera de la lista de los 26 convocados, y Scaloni tendrá que elegir entre Molina, que no juega desde el 9 de mayo en Atlético de Madrid, o Montiel, que sumó un puñado de minutos en el último amistoso frente a Islandia.

De todas formas, el once titular para el encuentro del martes se perfilará en los próximos entrenamientos, con la buena noticia de que Emiliano «Dibu» Martínez está intensificando y está en condiciones de atajar en el primer encuentro.

Dibu Martinez intensificó en los últimos entrenos y será titular frente a Argelia. (Foto: Clarín Fotografía – Juano Tesone)

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Hace unos días, las alarmas estaban encendidas en la Selección Argentina por la cantidad de jugadores que estaban al límite desde lo físico. Hoy, la situación cambió por completo y es un gran alivio para Lionel Scaloni.

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