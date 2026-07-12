Argentina en semifinales mundialistas: una estadística 100% efectiva para la albiceleste

(AP). Será la quinta semifinal de la era Scaloni en la Selección Argentina.

El campeón sigue soñando. Sin brillar, con más coraje y corazón que juego, la Selección Argentina volvió a clasificarse a una semifinal mundialista y asegurarse un lugar entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo.

El sufrido y trabajado triunfo ante Suiza por 3 a 1 deposita al combinado albiceleste ante un duro desafío: nada menos que Inglaterra, con toda la carga que el particular e histórico duelo representa para los argentinos.

El choque se disputará el próximo miércoles a las 16 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde enfrentó a Egipto en octavos de final. Los ingleses, que eliminaron ayer en primer turno a Noruega, vuelven a una semifinal mundialista tras Rusia 2018.

Un dato interesante en torno a la estadística albiceleste y su nueva clasificación a la ronda de los mejores cuatro equipos: el combinado nacional tiene 100% de efectividad en cruces de semifinales mundialistas.

En total, Argentina disputó dicha instancia en seis oportunidades, incluyendo el próximo duelo ante los británicos de la presente edición. Y en todos esos partidos logró vencer y alcanzar la final por la Copa del Mundo.

La primera semifinal de la historia de los Mundiales ocurrió en la mismísima primera Copa del Mundo, en Uruguay 1930, ante Estados Unidos. Fue una goleada categórica de la Albiceleste, por 6 a 1, gracias a los tantos de Monti, Scopelli, Stábile (2) y Peucelle (2).

La segunda, en México 1986. Con una actuación memorable, incluendo un doblete magistral, de Diego Armando Maradona, el equipo dirigido por Carlos Bilardo selló su pasaje a la final del Estadio Azteca venciendo a Bélgica por 2 a 0. Luego el equipo Argentino se bañaría de gloria ante Alemania.

En el siguiente Mundial, en Italia 1990, el seleccionado argentino volvería a la final tras dejar en el camino al combinado local por penales, tras el recordado empate 1 a 1 en los 120 minutos. Con un Sergio Goycochea determinante, el equipo de Bilardo llegó al cruce decisivo, donde caería por 1 a 0 con Alemania.

En Brasil 2014, la Selección dirigida entonces por Alejandro Sabella empató 0 a 0 ante Países Bajos, debiendo definir su suerte en otra tanda de penales. Sergio Romero tapó dos remates y fue figura en la clasificación a la final, aunque los germanos volverían a amargarnos tras imponerse por 1 a 0 en el alargue.

La última semifinal ocurrió en el Mundial pasado, en Qatar 2022: una exhibición absoluta del equipo de Lionel Scaloni, comandada por un gol de penal de Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez para golear al combinado croata. El resto de la historia ya se conoce…

Cabe destacar, en Argentina 1978, la primera de las tres estrellas albicelestes, el formato del torneo no contemplaba una ronda de semifinales directas, sino que se disputaba una segunda fase de grupos para definir a los finalistas de la copa.

Por último, y en lo que a la era Scaloni respecta, la estadística marca que la Selección Argentina disputará su quinta semifinal consecutiva en este proceso con el mencionado DT al mando: Copa América 2019, Copa América 2021 (campeón), Mundial Qatar 2022 (campeón), Copa América 2024 (campeón) y Mundial 2026. Además, el historial ostenta la consagración en la Finalissima 2022.