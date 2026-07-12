Así convierten problemas cotidianos en soluciones tecnológicas desde la Diplomatura en Programación

Los proyectos finales incluyen aplicaciones para salud, comercios y servicios, desarrolladas por estudiantes de la Diplomatura en Programación. Foto: gentileza.

Lejos de quedarse en ejercicios de aula, los estudiantes de la segunda cohorte de la Diplomatura en Programación y Análisis de Datos, impulsada por el Gobierno de Río Negro junto con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), trabajan en proyectos que buscan dar respuesta a necesidades concretas de sus comunidades.

La propuesta se desarrolla en Río Colorado, Sierra Grande, Roca y Cinco Saltos, donde 200 participantes transitan el tramo final de una capacitación de cuatro meses y 128 horas de duración, que combina clases virtuales con encuentros presenciales.

De los turnos médicos a los emprendimientos gastronómicos

En Río Colorado, los proyectos finales están orientados a facilitar la vida cotidiana de los vecinos. Entre las iniciativas se destacan bots para consultar turnos de salud y aplicaciones pensadas para optimizar la gestión de emprendimientos gastronómicos.

El docente Santiago Ledesma, quien dicta la diplomatura junto con Mara Mantegazza, destacó el compromiso de los estudiantes y aseguró que «hemos visto mucho interés en proyectos con impacto comunitario, como bots para la consulta de turnos de salud y aplicaciones vinculadas a modelos de negocio para la venta de comida».

Además, señaló que varios de esos desarrollos podrían convertirse en productos de software de uso real para la comunidad una vez finalizada la cursada.

Como parte del proceso de formación, los estudiantes también realizaron encuestas y relevamientos sobre alimentación y salud para aplicar herramientas de estadística y análisis de datos a problemáticas locales.

Bots para comercios y servicios

En Sierra Grande, la formación avanza con proyectos vinculados a distintos servicios de la ciudad. Allí, los estudiantes desarrollaron bots para gestionar turnos en peluquerías caninas, recibir pedidos en panaderías y organizar procesos de recursos humanos para consultoras.

Las herramientas fueron implementadas en Telegram con acompañamiento docente, lo que permitió ponerlas a prueba en entornos de uso concreto.

«En Sierra Grande la dinámica cambia un poco respecto del Alto Valle. En este momento estamos trabajando sobre el análisis de datos», explicó la docente Clara Campos.

Mientras tanto, en General Roca y Cinco Saltos continúa la misma metodología de trabajo, con propuestas que combinan programación, análisis de datos y resolución de problemas mediante herramientas digitales.

El cierre será con una presentación provincial

La segunda cohorte concluirá el próximo 7 de agosto con la Segunda Jornada de Integración para el Desarrollo, que reunirá en Cipolletti a estudiantes de las cuatro sedes para presentar los proyectos desarrollados durante la diplomatura.