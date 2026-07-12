La bronca del DT de Suiza con la intervención del VAR: «Esa regla destruyó el partido»

Consumada la derrota y eliminación de Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo, Murat Yakin, el técnico del combinado helvético, cargó duro contra el arbitraje y, concretamente, la intervención del VAR en el duelo ante la Selección Argentina.

El combinado albiceleste logró destrabar el complicado en el alargue, tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos, para finalmente lograr imponerse por 3 a 1. Para Yakin, la expulsión de Breel Embolo a instancias de la tecnología fue determinante en la estocada final de partido.

«Esa regla destruyó el partido», expresó el DT en conferencia de prensa. A lo que agregó: Una regla inaceptable que se nos haya eliminado de esa manera. No se entiende lo que pasó, lo que hizo el árbitro. No había razón para amarilla, repito. Esa situación era que siguiera la jugada y ya».

EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA.



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Minutos después de lograr el empate, Embolo simuló insólitamente una infracción que, para el árbitro, a simple vista, fue infracción y amarilla para el mediocampista Leandro Paredes. Pero instantes después, a través del llamado del VAR, el juez le quitó la tarjeta al argentino y amonestó al suizo, que finalmente sería expulsado por doble amarilla.

«No lo culpo. Es un jugador de equipo, está muy mal. Está roto. El error arbitral nos ha castigado a todos«, expresó Yakin sobre la actitud de su jugador.

Por otra parte, el DT valoró lo hecho por su Selección y consideró que estuvo con posibilidad de dar el batacazo: «Con 10 peleamos, defendimos bien y controlamos. Hemos hecho un trabajo excelente. Hoy fuimos dominantes, llevamos el partido. Podríamos haber hecho más«.