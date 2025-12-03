Argentina goleó a Bolivia por la Liga de Naciones Femenina y se ubica en puestos de clasificación al Mundial

La Selección Argentina no dejó dudas y vapuleó a Bolivia. La albiceleste derrotó 8-0 a la Verde por la 4° fecha de la Liga de Naciones, que entregará los cupos de CONMEBOL para el Mundial 2027. El encuentro se disputó en el Florencio Sola de Banfield.

Las dirigidas por Germán Portanova se llevaron los tres puntos con dobletes de Paulina Gramaglia, Kishi Núñez, Florencia Bonsegundo y un gol de Aldana Cometti y Francisca Altgelt. Desde el pitazo inicial de Nadia Fuques, Argentina mostró su jerarquía y al final de la primera parte el encuentro ya estaba 3-0.

Florencia Bonsegundo fue la mejor del partido: convirtió un doblete de goles y asistencias.

Con esta victoria, la albiceleste llegó a un invicto de nueve partidos y trepó hasta la 2° colocación de la Liga de Naciones, con 7 puntos en 3 partidos, producto de dos victorias (la primera fue 3-1 sobre Paraguay) y un empate 1-1 contra Uruguay. Venezuela se ubica líder con 8 unidades, pero con un partido más.

Vale destacar que este nuevo torneo de CONMEBOL ofrece dos plazas directas para el Mundial, y dos cupos para los repechajes internacionales. Además, participan todas las selecciones sudamericanas, excepto Brasil, que será sede de la próxima cita mundialista. Se disputa en un formato todos contra todos a una sola rueda. Cada equipo disputará un total de 8 partidos.

El próximo compromiso será recién el 10 de abril, cuando se enfrente de visitante frente a Chile. En esa misma ventana viajará a Venezuela para jugar con el combinado local el 14 y recibirá a Colombia el 18 del mismo mes.