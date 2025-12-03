¡El grupo de la suerte!: Los Pumas tienen rivales para el Mundial de Rugby 2027

La Selección Argentina que dirige Felipe Contepomi conoció este miércoles a sus tres rivales para la fase de grupos del Mundial de Rugby que se disputará en Australia, desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2027. El cartel de cabeza de serie jugó una buena pasada y se puede decir que es «el grupo de la suerte».

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo tendría la participación de 24 seleccionados y Los Pumas quedaron emparejados con Fiyi, España y Canadá en el grupo C. El fixture se dará a conocer recién el 3 de febrero de 2026.

Felipe Contepomi ya puede empezar a planificar la gran cita del 2027. (AP)

Más equipos, nuevo formato

El aumento en la cantidad de equipos participantes llevó a que el Mundial de Rugby cambie también su formato tradicional, porque serán ahora seis grupos de cuatro selecciones cada uno que clasificarán a los dos primeros de cada uno de ellos y a los cuatro mejores terceros.

Serán siete las sedes que recibirán partidos durante el certamen internacional: Perth, Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Sídney y Townsville. El número de encuentros se incrementará de 48 a 52, pero el camino al título requerirá la misma cantidad de partidos para los finalistas: siete.

Posibles cruces de Los Pumas

Al haber seis zonas, dos partidos de cuartos de final serán disputados entre segundos, los ganadores de los grupos A, B, C y D tendrán su partidos de octavos contra los mejores cuatro terceros, mientras que los ganadores de los grupos E y F lo harán contra los segundos del B y D. Los dos restantes de octavos serán disputados entre los segundos de los grupos C vs. F y los escoltas del A y E.

En caso de avanzar en el primer lugar del grupo C, Los Pumas jugarán ante el tercero del grupo A, E o F en octavos de final. Diferente sería el caso si Argentina termina en la segunda colocación de la zona, ya que debería jugar contra el segundo del grupo F, que tendrá el duelo entre ingleses y galeses como máximos candidatos por el liderazgo de la zona.