Argentina no pudo con Polonia en un partido histórico de la VNL

Argentina perdió ante Polonia por 3-1 con parciales de 50-48, 24-26, 19-25 y 20-25. El máximo anotador de la Selección fue Manuel Armoa con 23 puntos. Más allá del resultado, el primer set del partido quedó grabado en la historia del vóley, al convertirse en el parcial más largo de todos los tiempos en la VNL.

En el primer set, a diferencia de la última presentación, Murano decidió rearmar el sistema de juego e ingresó con un nuevo equipo a la cancha. Este cambio fue positivo para el equipo y sacó una diferencia de 4 puntos en el tablero al marcar un 8-4 inicial.

Polonia logró reaccionar a tiempo y se impuso 13-12. Ambos equipos mantuvieron un nivel muy reñido hasta igualar en 18. El conjunto argentino logró llevar la delantera con contundencia en el ataque por parte de Armoa, aunque eso no detuvo al equipo polaco, que sostuvo su ritmo y estiró el parcial hasta un infartante 43 iguales.

Polonia tuvo 14 oportunidades para cerrarlo, pero Argentina sostuvo la agresión en el ataque de la mano de Armoa, hasta que Ramos selló el cierre por 50-48.

En el segundo capítulo, Polonia tomó ventaja y se posicionó 8-4. La Selección acomodó el bloqueo con puntos de De Cecco, Ramos y Gallego para igualar el tablero en 10. Ambos equipos fueron contundentes en el ataque, pero el equipo europeo presionó desde el servicio y cerró el set en 26-24.

En el tercer set, el rival dominó las acciones desde el arranque y sostuvo una ventaja de dos puntos hasta ponerse 12-10. Argentina presionó desde el ataque con Vicentin y sumó desde el servicio para achicar la diferencia.

De Cecco se lució desde el servicio y el armado en un momento bisagra del partido para la Selección. A pesar de eso, Polonia reforzó el ataque y marcó nuevamente una diferencia de dos puntos en el 20-18. Polonia finalizó el set en 25-19.

En el cuarto set, el equipo polaco aprovechó los altibajos de Argentina para sacar una rápida ventaja de 9-4 en el arranque. Polonia no se quedó atrás, volvió a marcar distancia y se posicionó 20-16. El equipo europeo ganó el set 25-20.

Con este partido, Argentina finalizó el Week 2 y se prepara para el Week 3 en Japón.