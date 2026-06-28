Problemas para Cabo Verde, rival de Argentina: el delantero Ryan Mendes fue acusado de violación

El hecho habría ocurrido en la última gira del seleccionado por Nueva Zelanda.

Un día después de haber hecho historia, Cabo Verde, rival de Argentina en los 16avos de final en la Copa del Mundo 2026, vive por estas horas un clima de tensión y escándalo a raíz de la denuncia sobre su capitán Ryan Mendes.

El delantero africano, según informó el sitio O Globo, fue acusado de violación y es investigado por la justicia de Nueva Zelanda, a causa de una agresión sexual contra una traductora brasileña que trabajaba para el equipo.

La mujer había sido contratada para trabajar como intérprete del combinado en medio del triangular amistoso que disputó en Oceanía a finales de marzo pasado junto a Chile y el país anfitrión.

La presunta víctima, con residencia en Nueva Zelanda, declaró ante las autoridades que fue invitada a un evento en una sala privada del hotel en el que se hospedaba con el plantel, y que su presencia fue únicamente con fines laborales.

Sin embargo, y luego de darse cuenta que se trataba de una fiesta, decidió retirarse a su habitación tras sentirse descompuesta. Poco después, continuó relatando, Mendes le tocó la puerta, se metió a la fuerza y la violó.

El hecho habría ocurrido el 27 de marzo, tras la derrota 4-2 de Cabo Verde ante Chile, y la denuncia contra el futbolista de 36 años, actualmente en Igdir FK de la segunda división turca, se radicó el 10 de abril en Auckland.

Poco antes del inicio del Mundial, la Federación Neozelandesa de Fútbol informó a la FIFA sobre la investigación en curso, luego de que el hecho tomara magnitud en la prensa local.