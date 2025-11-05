Argentina se mide con Túnez en el Mundial Sub 17 de Qatar: hora, formaciones y TV

La selección Argentina Sub 17 se prepara para su segundo partido en el Mundial de Qatar.

Argentina jugará ante Túnez por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 17 de Qatar. El equipo dirigido por Diego Placente viene de un luchado triunfo ante Bélgica por 3-2 y buscará asegurar su clasificación a los 16avos de final.

El partido comenzará este jueves a las 10:30 (hora argentina) y se disputará en la cancha 5 del predio Aspire Zone de Doha.

En su debut, el seleccionado nacional dejó buenas sensaciones. Comenzó ganando con un gol de Ramiro Tulián, luego sufrió dos tantos en contra y, finalmente, en un lapso de tres minutos, dio vuelta el marcador con goles de Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel para el 3-2 definitivo.

Por su parte, el combinado Sub 17 de Túnez llega con confianza tras golear 6-0 a Fiyi y aparece como otro de los candidatos a avanzar de ronda. Entre sus figuras se destacan Wassim Slama y Edem Ghalleb, juveniles del PSG, y Slim Bouaskar, arquero de la Sub 19 de la Roma.

El nuevo formato

El Mundial Sub 17 de Qatar estrena el nuevo formato de torneos de la FIFA. Con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, avanzan a la siguiente fase los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros.

De esta manera, una victoria dejaría tanto a Argentina como a Túnez con la clasificación asegurada a los 16avos de final.

Hora, formaciones y TV

Argentina: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol; Thomás De Martis y Uriel Ojeda. DT: Diego Placente.

Túnez: Slim Bouaskar; Ayoub Grira, Abdessalem Akid, Jaber Ali, Louay Ghodhbane; Elyes Dhaoui, Aman Touati, Yessine Ben Mahmoud; Wassim Slama, Fedi Tayechi y Zinedine Hasni. DT: Mohamed Naffati

Hora: 10.30

Estadio: Aspire Zone (cancha 5), Doha

TV: Directv Sports

Árbitro: Andrea Colombo