Argentina vs. España: cómo está el historial antes de la final del Mundial 2026

Con la victoria ante Inglaterra en las semifinales, Argentina se clasificó a la final del Mundial 2026 y ya tiene rival para la definición del domingo 19 de julio desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey: España, que viene de eliminar a Francia.

Más allá de tratarse de dos de las grandes potencias del fútbol mundial, el historial entre ambas selecciones es muy parejo. Se enfrentaron en 14 oportunidades, con seis triunfos para Argentina, seis para España y dos empates, por lo que la final romperá esa igualdad.

Sin embargo, hay un dato que juega a favor de la Albiceleste: el único antecedente en un Mundial quedó en manos argentinas. Fue en la fase de grupos de Inglaterra 1966, cuando el equipo nacional se impuso 2-1 con un doblete de Luis Artime, mientras que Pirri marcó el descuento para los españoles.

El último enfrentamiento entre ambos fue mucho más reciente y tuvo un resultado muy distinto. En marzo de 2018, España goleó 6-1 a Argentina en un amistoso disputado en Madrid, con Isco como gran figura al convertir un hat-trick.

Por su parte, Lionel Messi enfrentó tres veces a España con la Selección. Cayó 2-1 en los amistosos de 2006 y 2009 -en este último convirtió de penal- y fue la gran figura en la victoria argentina por 4-1 en 2010, cuando anotó el primer gol del encuentro ante el conjunto español que llegaba de ser campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Con el historial completamente equilibrado y un antecedente favorable para Argentina en Copas del Mundo, la final del domingo no solo definirá al campeón del Mundial 2026, sino que también inclinará por primera vez la balanza en una rivalidad tan prestigiosa como poco frecuente.