La emoción de Scaloni tras el triunfo ante Inglaterra: «La vida es esto, dar todo hasta el final»

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no ocultó sus sentimientos tras el triunfo por 2-1 ante Inglaterra en semifinales que metió a la Albiceleste en su segunda final consecutiva tras la conquista en Qatar 2022. “Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido”.

Al finalizar el encuentro sobre el campo de juego, el entrenador señaló: “Sin palabras. Una alegría a nuestro país, nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme. La camiseta lo amerita darlo todo hasta el final”.

Al mismo tiempo, palpitó la final del domingo a las 16 contra España, en la que Argentina buscará ser bicampeona del mundo, algo que no logró ningún seleccionado en la historia: “Vamos a intentar ganar, dejar todo, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos y no es arrogancia. Esta gente nos llevo a ganar el partido».

El elogio de Scaloni a los futbolistas de la Selección Argentina

En el cierre, el DT elogió la entrega de los futbolistas: “La camiseta amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como todos”.

“ESTE EQUIPO CUANDO MEJOR JUEGA ES CUANDO ESTÁ EN DIFICULTAD, CUANDO VEMOS SANGRE AHÍ VAMOS HASTA EL FINAL”.



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Luego, en la conferencia de prensa dejó varios conceptos sobre la semifinal y el partido decisivo que se viene este domingo. «Los últimos 40 minutos representan nuestro fútbol. Este partido contra Inglaterra superó cualquier cosa. Estos jugadores no le temen a nada y no les pesa la responsabilidad. Están jugando al fútbol que es lo que hicieron toda la vida».

Con respecto al rival en la final del Mundial señaló: «España es un gran equipo y será una final inolvidable. Estamos muy contentos de estar en la final. Ojalá que los españoles estén contentos que jugamos la final», aseguró el técnico argentino.

TODA ARGENTINA EN ESTE ABRAZO… ¡EL EMOTIVO FESTEJO DE MESSI CON SCALONI!



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Consultado por la salida de Rodrigo De Paul del equipo titular aseguró: «Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo en el banco, porque representa lo que es uno en la cancha. Pero el entrenador tiene que preparar el partido lo mejor posible y ellos lo entienden. Sin jugadores no vamos a ningún lado y nosotros intentamos hacer lo mejor posible y el entrenador toma decisiones por el bien del equipo», señaló Scaloni.