¡Otra final mundialista! Argentina y su sana costumbre en semifinales

(AP) No anotó pero el "10" volvió a ser determinante. En este caso, asistiendo.

La Selección Argentina de Fútbol sigue haciendo historia grande. Un solo partido separa al seleccionado albiceleste de su cuarta corona mundial y la primera vez pudiendo firmar un bicampeonato.

Sexta semifinal disputada, sexta semifinal ganada. ¡Sí, 100% de efectividad! Una estadística notable del elenco nacional, que hoy venció de manera agónica a Inglaterra por 2 a 1, consiguiendo el pasaje a la final de la Copa del Mundo.

La primera semifinal de la historia de los Mundiales ocurrió en la mismísima primera Copa del Mundo, en Uruguay 1930, ante Estados Unidos. Fue una goleada categórica de la Albiceleste, por 6 a 1, gracias a los tantos de Monti, Scopelli, Stábile (2) y Peucelle (2).

¡LA EMOCIÓN DE LIONEL MESSI! ¡VICTORIA ANTE INGLATERRA, ARGENTINA A LA FINAL Y EL CAPITÁN CAYÓ DE RODILLAS!



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La segunda, en México 1986. Con una actuación memorable, incluendo un doblete magistral, de Diego Armando Maradona, el equipo dirigido por Carlos Bilardo selló su pasaje a la final del Estadio Azteca venciendo a Bélgica por 2 a 0. Luego el equipo Argentino se bañaría de gloria ante Alemania.

En el siguiente Mundial, en Italia 1990, el seleccionado argentino volvería a la final tras dejar en el camino al combinado local por penales, tras el recordado empate 1 a 1 en los 120 minutos. Con un Sergio Goycochea determinante, el equipo de Bilardo llegó al cruce decisivo, donde caería por 1 a 0 con Alemania.

En Brasil 2014, la Selección dirigida entonces por Alejandro Sabella empató 0 a 0 ante Países Bajos, debiendo definir su suerte en otra tanda de penales. Sergio Romero tapó dos remates y fue figura en la clasificación a la final, aunque los germanos volverían a amargarnos tras imponerse por 1 a 0 en el alargue.

¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!!



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La última semifinal ocurrió en el Mundial pasado, en Qatar 2022: una exhibición absoluta del equipo de Lionel Scaloni, comandada por un gol de penal de Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez para golear al combinado croata. El resto de la historia ya se conoce…

Cabe destacar, en Argentina 1978, la primera de las tres estrellas albicelestes, el formato del torneo no contemplaba una ronda de semifinales directas, sino que se disputaba una segunda fase de grupos para definir a los finalistas de la copa.

Por último, y en lo que a la era Scaloni respecta, la estadística marca que la Selección Argentina disputará la quinta final con el mencionado DT al mando: Copa América 2021 (campeón), la Finalissima 2022 (campeón), Mundial Qatar 2022 (campeón), Copa América 2024 (campeón) y ahora Mundial de Estados Unidos (2026).