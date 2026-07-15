El emocionante abrazo de Messi y Scaloni tras clasificar a la final del Mundial 2026

Tras la apasionante conclusión de la semifinal que enfrentó a la Selección Argentina contra su par de Inglaterra en el Mundial 2026, las cámaras se posaron en la reacción de Lionel Scaloni, el director técnico de la albiceleste, y Lionel Messi, el capitán del equipo.

Pocos minutos después de haberse convertido en finalistas, y aún en el campo de juego, Lionel Messi y Lionel Scaloni se dieron un fuerte abrazo, en el marco de las celebraciones de la Selección Argentina. No es para menos, la «Scaloneta» jugará su segunda final del mundo en cuatro años, marcando un nuevo hito para la historia del fútbol argentino.

Mundial 2026: el emocionante abrazo entre Lionel Scaloni y Lionel Messi tras la clasificación de la Selección Argentina

EL ABRAZO DE MESSI Y SCALONI.



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A poco de terminado el partido por la semifinal del Mundial 2026, Lionel Messi y Lionel Scaloni se encontraron en el campo de juego del Atlanta Stadium y se dieron un simbólico abrazo, que emocionó a los protagonistas y a quienes estaban en cercanía de ellos.

El gesto se dio después del triunfo agónico de la Selección Argentina este miércoles contra Inglaterra, en un partido en el que costó definir para los dirigidos por Scaloni, pero que finalmente consiguió el triunfo con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Mundial 2026: la Selección Argentina jugará la final contra España, este domingo

Tras superar las semifinales, la Selección Argentina enfrentará a su par España, dirigida por Luis de la Fuente, que viene de cerrar su clasificación el martes pasado tras derrotar a Francia por 2-0 en la ciudad de Dallas.

El escenario elegido para albergar este choque final será el MetLife Stadium, ubicado en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey. Este coloso de hormigón cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores y fue inaugurado en 2010, tras una inversión que superó los 1.600 millones de dólares.