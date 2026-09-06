SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Así fue el despiste que retrasó a Franco Colapinto cuando peleaba por el podio en Monza

Luego de perder la posición con Max Verstappen, el argentino salió de pista y cayó varios puestos.

Redacción

Por Redacción

Mala suerte para el argentino, cuando marchaba en un brillante 4° puesto.

Mala suerte para el argentino, cuando marchaba en un brillante 4° puesto.

De pelear por el podio a casi perderlo todo. Afortunadamente, más allá del desafortunado suceso, el argentino Franco Colapinto sigue batallando con la frente en alto en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con disputa en Monza, decimotercera cita del Mundial.

El pilarense batallaba por el tercer puesto con el neerlandés Max Verstappen tras el reinicio de la competencia (en la primera largada se pegó fuerte con Charles Leclerc), pero una mala maniobra lo mandó prácticamente al fondo del pelotón.

El Alpine N°43 mordió el borde externo del circuito y salió despedido hacia la grava, cayendo del 4° al 16° puesto, quedando en medio de los Williams y lejos del Top 10.

No obstante ello, y de algún daño que pudo sufrir el fondo plano de su monoplaza, el piloto argentino recupera terreno y se prende nuevamente en la batalla por los puntos, al tiempo que su compañero Pierre Gasly hace lo que puede para mantenerse en el lote de punta.

El Gran Premio de Italia tuvo dos largadas. En la primera, el monegasco Charles Leclerc se pegó duro con su Ferrari en la curva Parabólica, en el cuarto giro de competencia, motivando la bandera roja y la suspensión momentánea de la carrera.

Luego de varios minutos de detención, y constatado el buen estado de salud del piloto, Dirección de carrera relanzó la prueba sin problemas. En esa segunda partida, George Russell (Mercedes) mantuvo la punta, aunque su compañero de equipo Kimi Antonelli, que largó 19°, rápidamente se prendió en la pelea por el liderazgo.


Temas

Fórmula 1

Franco Colapinto

De pelear por el podio a casi perderlo todo. Afortunadamente, más allá del desafortunado suceso, el argentino Franco Colapinto sigue batallando con la frente en alto en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con disputa en Monza, decimotercera cita del Mundial.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén