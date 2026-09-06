Así fue el despiste que retrasó a Franco Colapinto cuando peleaba por el podio en Monza

De pelear por el podio a casi perderlo todo. Afortunadamente, más allá del desafortunado suceso, el argentino Franco Colapinto sigue batallando con la frente en alto en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con disputa en Monza, decimotercera cita del Mundial.

El pilarense batallaba por el tercer puesto con el neerlandés Max Verstappen tras el reinicio de la competencia (en la primera largada se pegó fuerte con Charles Leclerc), pero una mala maniobra lo mandó prácticamente al fondo del pelotón.

El Alpine N°43 mordió el borde externo del circuito y salió despedido hacia la grava, cayendo del 4° al 16° puesto, quedando en medio de los Williams y lejos del Top 10.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto se despistó y bajó al 16° puesto en la carrera. ¡Increíble!



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No obstante ello, y de algún daño que pudo sufrir el fondo plano de su monoplaza, el piloto argentino recupera terreno y se prende nuevamente en la batalla por los puntos, al tiempo que su compañero Pierre Gasly hace lo que puede para mantenerse en el lote de punta.

El Gran Premio de Italia tuvo dos largadas. En la primera, el monegasco Charles Leclerc se pegó duro con su Ferrari en la curva Parabólica, en el cuarto giro de competencia, motivando la bandera roja y la suspensión momentánea de la carrera.

Luego de varios minutos de detención, y constatado el buen estado de salud del piloto, Dirección de carrera relanzó la prueba sin problemas. En esa segunda partida, George Russell (Mercedes) mantuvo la punta, aunque su compañero de equipo Kimi Antonelli, que largó 19°, rápidamente se prendió en la pelea por el liderazgo.