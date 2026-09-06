Tensión en el Paseo de la Costa: otra juntada de motociclistas en Neuquén terminó con casi 130 vehículos secuestrados

Otra juntada de motociclistas en Neuquén terminó con un amplio operativo de seguridad en la costa ribereña. En redes sociales, los participantes subieron diversas imágenes de cómo intentaban escapar a través de las veredas. Aún así, la Policía informó que secuestró casi 130 vehículos.

El hecho ocurrió durante horas de la madrugada, entre la Isla 132 y el Paseo Costero de la capital neuquina, a partir de una nueva convocatoria a través de las redes sociales.

Se trata de un grupo reconocido por los vecinos de la ciudad, ya que los participantes se reúnen para realizar maniobras peligrosas y circular a alta velocidad, mientras utilizan escapes libres para generar ruidos molestos y perturbar las inmediaciones.

Casi 130 vehículos secuestrados en la madrugada de Neuquén

Según reportaron las autoridades, el opeartivo que se extendió desde las 2 hasta las 8 de la mañana culminó con 127 rodados secuestrados, en su mayoría motocicletas.

«Los secuestros se efectuaron al detectarse diversas irregularidades en la documentación de los vehículos y casos de alcoholemia positiva», precisaron.

En redes sociales, los integrantes del grupo subieron imágenes temerarias, circulando a alta velocidad por las veredas que dan a la costa del río, con el fin de escapar por alguno de los dos accesos de la isla.

Del operativo participaron efectivos de la División Motorizada DEMOSE, División Seguridad Operativa y Bancaria DEMOSE, División Operativa DEMOSE, Comisaría Segunda y Comisaría 19°, junto a personal de la Dirección de Tránsito Municipal.