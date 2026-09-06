Mil hojas de manzana y canela: la receta fácil para un postre crocante y delicioso

Lo mejor es que no hace falta ser un experto en pastelería para prepararlo. Foto ilustrativa.

Hay combinaciones que nunca fallan y la manzana con canela es una de ellas. Juntas forman uno de esos sabores clásicos que funcionan tanto en una merienda como después de una comida.

El mil hojas de manzana y canela lleva varias capas finas que, al cocinarse, quedan doradas y crocantes por fuera, mientras la fruta aporta humedad y un sabor dulce y especiado en el interior.

Lo mejor es que no hace falta ser un experto en pastelería para prepararlo. Con pocos ingredientes y un poco de paciencia para cortar las manzanas bien finas, se puede conseguir un postre vistoso y delicioso.

Ingredientes

4 manzanas

1 paquete de masa de hojaldre

50 g de manteca derretida

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de canela molida

1 cucharadita de esencia de vainilla

Jugo de ½ limón

Azúcar impalpable, para terminar

Cómo preparar el mil hojas de manzana y canela

1. Preparar las manzanas

Lavar, pelar y retirar el centro de las manzanas. Cortarlas en láminas muy finas y parejas. Se puede utilizar una mandolina para conseguir un grosor uniforme.

Colocar las rodajas en un recipiente y agregar el jugo de limón para evitar que se oxiden.

2. Armar la mezcla de canela

Mezclar el azúcar con la canela y reservar.

Mientras tanto, precalentar el horno a 180 °C.

3. Formar las capas

Extender la masa de hojaldre y colocar una primera capa en el molde.

Pincelar con un poco de manteca derretida y distribuir algunas láminas de manzana. Espolvorear con la mezcla de azúcar y canela.

Repetir el procedimiento formando varias capas: masa, manteca, manzana y canela.

La idea es que las láminas de fruta queden bien distribuidas para que el corte final muestre las distintas capas.

4. Llevar al horno

Terminar con una capa de masa y pincelarla con manteca.

Llevar al horno durante aproximadamente 35 a 45 minutos, hasta que la superficie esté dorada y las manzanas tiernas.

El tiempo puede variar según el horno y el grosor de las capas.

5. Dejar enfriar antes de cortar

Una vez fuera del horno, dejar reposar unos minutos. Este paso es importante porque permite que las capas se asienten y facilita el corte.

Antes de servir, espolvorear con azúcar impalpable y un poco más de canela.

El secreto para que quede bien crocante

El principal detalle está en cortar las manzanas lo más finas posible. Si las rodajas son demasiado gruesas, liberarán más líquido durante la cocción y pueden hacer que la preparación quede demasiado húmeda.

También es importante no sobrecargar cada capa con fruta. Una distribución fina permite que el hojaldre se cocine correctamente y conserve su textura.

Cómo servirlo

El mil hojas puede servirse tibio o a temperatura ambiente. Para convertirlo en un postre más especial, se puede acompañar con una bocha de helado de vainilla, crema batida o una cucharada de yogur natural.

También queda muy bien con un café, té o mate durante la merienda.