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El Registro Civil Móvil llega a dos ciudades de Río Negro: dónde se instalará y cuándo atenderá

El operativo comenzará el lunes en San Antonio Oeste y continuará desde el miércoles en Sierra Grande.

Redacción

Por Redacción

Registro Civil Móvil. Foto gentileza.

Registro Civil Móvil. Foto gentileza.

El Registro Civil Móvil recorrerá durante la próxima semana las localidades de San Antonio Oeste y Sierra Grande, con el objetivo de acercar distintos trámites a vecinos y vecinas y facilitar el acceso a documentación sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

El operativo comenzará el lunes 7 de septiembre en San Antonio Oeste, donde permanecerá hasta el martes. El camión se instalará sobre calle Automóvil Club Argentino, entre Sargento Cabral y Rodolfo Machiello.

Días, horarios y lugares de atención del Registro Civil Móvil

La atención se realizará de 9 a 15, horario en el que se podrán gestionar distintos trámites vinculados al Registro Civil.

Luego, el operativo se trasladará a Sierra Grande, donde estará disponible durante miércoles, jueves y viernes, también de 9 a 15.

En esta localidad, el Registro Civil Móvil se ubicará en el Centro de Informes Turísticos, sobre Ruta Nacional 3 y Ruta Provincial 5, frente a la Rotonda Sur.

Desde el Gobierno de Río Negro destacaron que la iniciativa busca facilitar el acceso a los servicios de documentación en distintas localidades de la provincia.

«Buscamos, a través del Registro Civil, continuar acercando los servicios a las distintas localidades rionegrinas, para facilitar el acceso a trámites y documentación sin necesidad de que el vecino deba trasladarse a otras ciudades», señaló el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos.


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El Registro Civil Móvil recorrerá durante la próxima semana las localidades de San Antonio Oeste y Sierra Grande, con el objetivo de acercar distintos trámites a vecinos y vecinas y facilitar el acceso a documentación sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

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