El Registro Civil Móvil llega a dos ciudades de Río Negro: dónde se instalará y cuándo atenderá

El Registro Civil Móvil recorrerá durante la próxima semana las localidades de San Antonio Oeste y Sierra Grande, con el objetivo de acercar distintos trámites a vecinos y vecinas y facilitar el acceso a documentación sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

El operativo comenzará el lunes 7 de septiembre en San Antonio Oeste, donde permanecerá hasta el martes. El camión se instalará sobre calle Automóvil Club Argentino, entre Sargento Cabral y Rodolfo Machiello.

Días, horarios y lugares de atención del Registro Civil Móvil

La atención se realizará de 9 a 15, horario en el que se podrán gestionar distintos trámites vinculados al Registro Civil.

Luego, el operativo se trasladará a Sierra Grande, donde estará disponible durante miércoles, jueves y viernes, también de 9 a 15.

En esta localidad, el Registro Civil Móvil se ubicará en el Centro de Informes Turísticos, sobre Ruta Nacional 3 y Ruta Provincial 5, frente a la Rotonda Sur.

Desde el Gobierno de Río Negro destacaron que la iniciativa busca facilitar el acceso a los servicios de documentación en distintas localidades de la provincia.

«Buscamos, a través del Registro Civil, continuar acercando los servicios a las distintas localidades rionegrinas, para facilitar el acceso a trámites y documentación sin necesidad de que el vecino deba trasladarse a otras ciudades», señaló el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos.