Red narco que unía al Alto Valle y Bariloche: así avanzó la causa tras hallar 5,5 kilos de cocaína en un auto

La megacausa narco conocida como Operativo «Audi», que investiga una red de tráfico de drogas entre el Alto Valle y Bariloche, sumó un nuevo capítulo. Tras el hallazgo de casi 5,5 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un auto secuestrado, la Justicia Federal ordenó allanamientos en Allen y requisas simultáneas en celdas de cárceles regionales, incluyendo los calabozos de los presuntos líderes de la banda y el de otros internos vinculados a casos de alta resonancia provincial.

Las medidas, ejecutadas bajo secreto de legajo, permitieron avanzar sobre las estructuras de encierro de los cabecillas de la organización. El fiscal federal de Roca, Sebastián Gallardo, a cargo del Área de Investigación, Litigios y Casos Sencillos, coordinó este masivo despliegue que deja un balance de más de 7,1 kilos de cocaína secuestrados y cuatro detenidos bajo prisión preventiva.

Allanamiento en cárceles y secuestro millonario

La fiscalía avanzó a partir de pericias informáticas realizadas sobre los teléfonos celulares decomisados en los procedimientos de mayo. «Avanzamos mucho con análisis de teléfonos y demás pericias«, detalló el fiscal Gallardo, quien justificó la imposición del secreto de legajo, primero por 48 horas y luego por 20 días, para asegurar el éxito del procedimiento.

Con la autorización judicial, efectivos de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Federal ejecutaron tres allanamientos en Allen, de manera coordinada con requisas de celdas en la Unidad 5 (Colonia Penal) y en el Establecimiento de Ejecución Penal N.º 2 de Roca. Entre los pabellones inspeccionados estuvo la celda de un detenido e imputado por otra importante causa del fuero provincial.

Las nuevas diligencias arrojaron el secuestro de más teléfonos celulares y elementos de interés para la causa. Además, en los domicilios allanados en la localidad de Allen, las fuerzas de seguridad decomisaron una suma millonaria en efectivo: 4.972.900 pesos argentinos y 5.000 dólares estadounidenses.

El hallazgo del doble fondo en el Ford Focus

Este nuevo impulso a la causa comenzó con una sospecha técnica de los investigadores. Tras el análisis de la telefonía incautada, se sospechó que uno de los autos secuestrados a la banda durante los allanamientos del pasado 28 de mayo tenía un compartimiento oculto. Por pedido de la fiscalía federal —integrada también por los auxiliares Greta Dómina y Francisco Iglesia Frezzini—, se autorizó una requisa exhaustiva sobre un Ford Focus en Bariloche.

La diligencia fue liderada por la División Toxicomanía de Allen, con apoyo de un escáner especial traído de Viedma y la ayuda de «Máximo», un perro detector de estupefacientes. El equipo localizó un compartimiento artesanal acondicionado debajo de la luneta trasera del habitáculo.

El equipo fiscal que está a cargo de la causa compleja. Foto Archivo/Juan Thomes.

Allí se encontraban ocultos cinco panes rectangulares con un total de 5,499 kilogramos de cocaína de máxima pureza. Para intentar burlar los controles, los ladrillos de droga estaban cuidadosamente recubiertos con grasa de color rojo, papel carbónico y cinta de embalar. En la parte frontal de los envoltorios se detectaron logotipos con la figura de un delfín y la marca automotriz «Skoda», marcas que están bajo análisis para rastrear el origen de la sustancia.

Preventivas confirmadas en una causa compleja

Con este hallazgo, la cifra total de droga secuestrada por la División Toxicomanía de Allen asciende a 7,169 kilogramos de cocaína y 1,165 kilogramos de marihuana, además del secuestro previo de armas de fuego de grueso calibre (como pistolas Glock y Bersa), vehículos y millones de pesos.

Por la magnitud y ramificaciones de la red, que involucraría a 26 personas e investiga lavado de activos, la causa fue declarada compleja. Actualmente, cuatro personas permanecen bajo prisión preventiva. Las detenciones han sorteado múltiples apelaciones de la defensa. Lo que determinan la firmeza de las medidas coercitivas.