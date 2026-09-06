Transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén: rechazaron la impugnación de la defensa del imputado

El Tribunal de Impugnación de Neuquén declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa del imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko y mantuvo vigente la decisión adoptada durante la audiencia de control de acusación del 24 de agosto. En esa instancia, el juez de Garantías Juan Guaita había declarado inválido un informe elaborado por una supuesta médica psiquiatra que no contaba con título habilitante.

La defensa había cuestionado esa decisión y acusado a la fiscalía de actuar con “mala fe procesal”. Según sostuvo, durante la audiencia tomó conocimiento de que la profesional había presentado un título falso y contaba con antecedentes penales. Por eso pidió un plazo para conseguir otro especialista que realizara un informe para intentar acreditar que el imputado actuó bajo un estado de emoción violenta.

El recurso fue considerado inadmisible

El planteo fue analizado por las juezas Florencia Martini y Liliana Deiub y el juez Nazareno Eulogio. Los tres coincidieron en rechazarlo y señalaron que el artículo 172 del Código Procesal Penal de Neuquén establece que la audiencia de control de acusación, en lo referido a la admisión o exclusión de pruebas, es irrecurrible.

Los magistrados aclararon que las partes pueden formular una reserva de impugnación y presentar el recurso luego del juicio de responsabilidad y de pena. De esta manera, consideraron que la defensa no podía recurrir esa decisión en esta etapa del proceso.

Además, señalaron que el planteo no cuestionaba directamente el rechazo de la supuesta perito, sino que reclamaba que no se hubiera otorgado un cuarto intermedio para corroborar la información presentada por la fiscalía sobre la profesional.

La advertencia sobre la matrícula

Durante la audiencia de control de acusación quedó establecido que la supuesta médica psiquiatra tenía antecedentes por ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y estafa con uso de documento falso. Por esa situación, Guaita invalidó su informe y rechazó su incorporación como testigo.

La fiscalía y la querella sostuvieron ante el Tribunal de Impugnación que los antecedentes de la profesional fueron incorporados al legajo apenas fue presentada por la defensa como perito de parte. También remarcaron que la querella ya había advertido sobre la falsedad de su matrícula durante una audiencia realizada en diciembre de 2025.

Con esos argumentos, los acusadores rechazaron la acusación de “mala fe procesal”. Según explicaron, la información estaba incorporada al legajo y correspondía a la defensa verificar las credenciales de la especialista antes de ofrecerla como perito.

Qué dijeron sobre la emoción violenta

La querella también planteó que determinar si una persona actuó bajo un estado de emoción violenta no constituye una cuestión exclusivamente médica, sino jurídica. Según explicó, ese estado debe evaluarse a partir de las circunstancias que rodearon el hecho y permitan determinar la situación emocional del acusado al momento de cometerlo.

El Tribunal de Impugnación descartó además que la decisión de Guaita hubiera generado un estado de indefensión. Los magistrados concluyeron que ni la resolución del juez de Garantías ni la propia actuación del tribunal vulneraron normas constitucionales ni el derecho a una defensa legítima.