Cayó la «pastelera» de Villa La Angostura: quedó detenida tras un operativo por venta de cocaína y marihuana

Los procedimientos se realizaron en un complejo de departamentos cercano al centro de Villa La Angostura.

La Policía del Neuquén realizó dos allanamientos en Villa La Angostura por una investigación vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes y secuestró más de 100 dosis de cocaína listas para su venta. También encontraron flores de cannabis, balanzas de precisión, teléfonos celulares y cerca de 500.000 pesos en efectivo.

El procedimiento terminó con la demora de una mujer de 34 años, principal investigada, y de su pareja, un hombre de 28. Ambos fueron ubicados en un monoambiente de un complejo de departamentos cercano a la zona céntrica. La mujer es conocida en la localidad como «la pastelera» por su oficio de repostera.

Dos semanas de investigación

La causa se inició a partir de movimientos que, según informó la División Antinarcóticos Lagos del Sur, eran compatibles con la comercialización de drogas. La investigación se extendió durante dos semanas y derivó en los allanamientos, que comenzaron durante la tarde y continuaron hasta entrada la noche.

Los procedimientos estuvieron a cargo de las divisiones Antinarcóticos Lagos del Sur y Pehuén, con la colaboración de efectivos de la comisaría 28 de Villa La Angostura.

Durante las diligencias, además de las sustancias, los investigadores secuestraron elementos que, de acuerdo con la Policía, estarían vinculados con la actividad investigada. El valor estimado del secuestro de estupefacientes ronda los 10 millones de pesos.

Cocaína, cannabis y dinero en efectivo

En el domicilio de la mujer fueron halladas más de 100 dosis de clorhidrato de cocaína preparadas para su comercialización, junto con flores de cannabis sativa, balanzas de precisión y teléfonos celulares.

También se secuestró cerca de medio millón de pesos en efectivo. Según la información oficial, el conjunto de elementos reunidos permitió reforzar la investigación por venta de estupefacientes.

Finalizados los allanamientos y en función de los elementos secuestrados, el fiscal interviniente dispuso la detención de ambas personas para avanzar con la formulación de cargos. Los dos fueron trasladados a una dependencia policial.

El operativo fue presentado por la Policía del Neuquén como parte de las acciones contra el microtráfico en la provincia.