Así reflejaron los medios internacionales la suspensión del PSG a Lionel Messi: «Insoportable»

El París Saint Germain (PSG) inició en las últimas horas un procedimiento disciplinario contra Lionel Messi. De esta manera, el capitán de la Selección podría ser suspendido por al menos dos semanas como consecuencia de su reciente viaje a Arabia Saudita, que fue realizado sin la autorización de su club.

Si bien todavía no se produjo una comunicación oficial acerca de la sanción, los principales medios internacionales se hicieron eco de la situación.

Es que el crack rosarino quedaría imposibilitado de entrenarse con sus compañeros y su salario se restringirá. Una escena por demás reveladora en medio de una ya tensa relación con la institución parisina.

“Explosión de París ¡Messi suspendido!”, tituló el diario alemán Bild y fue uno de los primeros en poner en serio riesgo su continuidad en la escuadra: “La gran pregunta: ¿se va o se queda? Todavía no está resuelto”.

En la misma sintonía, Le Parisien profundizó en la versión web del matutino francés que este suceso ocurre en un “contexto de extrema tensión” dado la proximidad de finalización del contrato, con fecha en junio. “Tiempo de castigo para Leo Messi”, remarcaron.

Según el diario, en el seno de la institución se consideró que se violaron las normas del club de manera “insoportable”, debido a que tuvo lugar en las horas posteriores a la caída ante Lorient por la Ligue 1.

RMC Sport aseguró que esto fue calificado como un “grave error” y una “mala conducta” por las autoridades, en particular por el presidente Nasser Al-Khelaifi: “Una decisión contundente. Demuestra que ningún jugador está por encima de la institución”.

Además, añadieron que la sanción tuvo lugar por el “incumplimiento/ausencia de un empleado sin autorización alguna” después de que Messi faltó a la práctica posterior al último partido en el Parque de los Príncipes. Esta planificación cambió sobre la hora porque el plantel iba a tener dos días libres inicialmente: “Sus compañeros parísinos desconocían el viaje y el asesor deportivo Luis Campos tampoco había sido advertido”.

El diario español AS replica esta información. “¡Messi, sancionado dos semanas!”, y añadió: “Podría romper definitivamente la relación entre ambas partes y, por supuesto, su posible renovación”. Marca, por su parte, optó por calificarlo como un “problema extradeportivo”.

El Mundo Deportivo aseguró: “Esto no es un buen ejemplo. Messi no es diferente a nadie. Si se va a miles de kilómetros por un asunto comercial, necesita permiso del club. Hay líneas que no pueden traspasarse”.

Le Figaro fue uno de los más duros contra el argentino: “Se fue a escondidas sin informar a su dirección”. Manifestó que este viaje “podría costarle muy caro”.

En último lugar, The Sun se anticipó -de forma austera- a distintos medios como Daily Mirror y The Guardian: “Lionel Messi ha sido abofeteado con una suspensión de dos semanas por parte del París Saint-Germain”.

“Su futuro sigue sin estar claro. Un regreso emocional a Barcelona podría estar en las cartas, si las finanzas de un acuerdo se pueden resolver con los gigantes del Camp Nou”, expresaron.