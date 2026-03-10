¡Atención Colapinto! La Fórmula 1 podría cambiar el reglamento tras el GP de China

La nueva era de la Fórmula 1 empezó con una largada llena de inconvenientes para los pilotos.

El pasado fin de semana comenzó una nueva era en la Fórmula 1. Con el Gran Premio de Australia, dio inicio el nuevo reglamento técnico de la máxima categoría. A pesar de la gran cantidad de adelantos, la crítica llegó por el procedimiento de largada.

Tras una fallida salida, algunos autos patinaron o no se movieron, lo que originó la preocupación de las escuderías en las próximas largadas. Un informe señaló que en el momento de arrancar los monoplazas, varios pilotos no tenían energía eléctrica, lo que generó algunos inconvenientes y salvadas épicas como la de Franco Colapinto.

De frente, ¡todavía impresiona más los reflejos de Colapinto en la salida! 🤯pic.twitter.com/9XK107bpej https://t.co/thIfz97e0w — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) March 8, 2026

Según un estudio de Motosport, el problema surgió en la vuelta de formación, donde algunos autos perdieron toda la batería. Esta circunstancia afectó principalmente a quienes dependen de un turbo de mayor tamaño y relaciones de transmisión largas

El caso más particular fue el de Charles Leclerc, que a pesar de tener una batería con poca carga pudo tener una gran largada. Esto se debe gracias a un turbo más pequeño y con marchas más cortas. Además, el circuito de Albert Park es uno de los peores del año para la gestión de energía, debido a los pocos puntos disponibles de recarga.

Las modificaciones que podrían realizarse en las próximas semanas

The Race, medio especializado, señaló que habrá una reunión luego del Gran Premio de China: «Se discutirá un ajuste en los niveles de gestión de energía«. Cabe destacar que en Shanghai se correrá la primera carrera Sprint de la temporada, lo que significará que habrá dos largadas durante el fin de semana.

Una posibilidad es reducir la potencia disponible. Si bien esto implicará una reducción de caballos de fuerza, permitirá a los conductores mantener los niveles de potencia durante mucho más tiempo.

Franco Colapinto fue el piloto más veloz (344 km/h) en Australia.

Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, habló sobre las dificultades de energía de los autos y aclaró la situación: «La posición unánime de los equipos fue que deberíamos mantener los acuerdos actuales para las primeras carreras y revisar el asunto cuando tengamos más datos«.

Además, admitió que hay algunos «ases bajo la manga en ese aspecto, que no quisimos introducir antes de la primera carrera como una reacción impulsiva».

Luego de la 2° fecha en territorio chino, la Fórmula 1 tendrá una semana de descanso y regresará en el Gran Premio de Japón, programado desde el 27 al 29 de marzo. Allí sería la fecha marcada para implementar los cambios, que se decidirán en los próximos días.