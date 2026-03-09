Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1: los horarios del GP de China

Franco Colapinto volverá a la pista con Alpine este fin de semana en el Gran Premio de China de Fórmula 1. Tras su debut en la categoría, el piloto argentino intentará dar un paso adelante y buscará sus primeros puntos en el campeonato.

Colapinto viene de tener una floja actuación en el GP de Australia, donde finalizó en el 14° lugar en una sufrida carrera donde tuvo penalización de stop and go que sentenció sus posibilidades de sumar puntos.

La cita será en el Circuito Internacional de Shanghái, que tiene una extensión de 5,451 kilómetros y 16 curvas. El último ganador en este trazado fue el australiano Oscar Piastri, de McLaren, quien dio pelea por el título el año pasado hasta las últimas carreras.

El cronograma comenzará en la madrugada del viernes para los fanáticos argentinos. Ese día se disputará la única práctica libre a las 0.30, mientras que a las 4.30 se llevará a cabo la clasificación Sprint, que ordenará la grilla para la carrera corta del sábado.

La acción continuará el sábado, nuevamente en horarios nocturnos para Argentina. La carrera Sprint se correrá a la medianoche y, más tarde, a las 4, se realizará la clasificación principal que definirá el orden de largada para la competencia del domingo.

El cierre del fin de semana será el domingo. La carrera principal del Gran Premio de China comenzará a las 4, un horario poco habitual para el público local pero clásico cuando la Fórmula 1 compite en Asia.

Al igual que durante toda la temporada, la actividad del piloto argentino se podrá seguir en vivo en el país a través de Fox Sports, mientras que la plataforma Disney+ también transmitirá todas las sesiones por streaming.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de China

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 0.30

Clasificación Sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint: 0.00

Clasificación principal: 4.00

Domingo 15 de marzo