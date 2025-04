Atención Franco Colapinto: Alpine realizó cambios en el equipo y un piloto abandonó la escudería

El Gran Premio de Japón trajo cambios en Alpine, la escudería francesa de la que forma parte Franco Colapinto. Luego de la tercera fecha de la Fórmula 1, se anunciaron cambios en el equipo y uno de sus pilotos abandonó la escudería para pasar a otra.

El piloto japonés Ryo Hirakawa, quien había debutado en Alpine durante las prácticas libres del Gran Premio de Japón este fin de semana, dejó la escudería francesa y pasará a Haas.

Si bien era uno de los pilotos de reserva junto al argentino, Kush Maini y Paul Aron, el japonés de 31 años se unirá a la escudería norteamericana para el resto de la temporada. Este acuerdo surge a partir de la alianza que tiene Toyota con Haas.

Welcoming Ryō Hirakawa to MoneyGram Haas F1 Team as our Official Reserve Driver for the 2025 F1 season.



The Japanese driver joins the team following a successful outing at the post-season test in Abu Dhabi last December.#HaasF1 #F1 | @ryohirakawa pic.twitter.com/vFZAUD0eed