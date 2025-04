Las polémicas declaraciones de Franco Colapinto: «Uruguay es una provincia» y «Cavani es argentino»

Franco Colapinto está a la espera de tener una nueva chances en la Fórmula 1 con Alpine. Pero este lunes volvió a ser noticia y no precisamente por su rol en la Máxima, sino que el argentino se metió en el ojo de la tormenta al opinar sobre Uruguay: «Es como una provincia argentina».

Durante una entrevista en el podcast Nude Project, el piloto argentino recibió una chicana en el que le plantearon que el mate era uruguayo. Esta situación generó una catarata de respuestas del oriundo de Pilar que rápidamente generaron polémica en redes sociales.

«Les voy a explicar una cosa», arrancó Colapinto y fue contundente: «Uruguayos hay muy pocos. Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina».

Pero no se quedó ahí y redobló su respuesta. El argentino señaló una calcomanía que tenía en su termo para referirse al delantero de Boca Edinson Cavani: «Acá está Cavani jugando en Boquita y ya es argentino, habla argentino, es todo argentino».

El argentino continuó sin filtro: «Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino».

Aunque antes de finalizar, dejó en claro que “a mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos”. Y concluyó entre risas: “Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un chot…, se copiaron todo«.

La durísima respuesta contra Franco Colapinto desde Uruguay

Las declaraciones del piloto de Alpine generaron un gran revuelto en Uruguay y uno de los que salió a contestarle fue Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional.

A través de su cuenta de X, Da Silva le respondió sin filtro: «Bueno para manejar. Chotísimo para saber algo de la vida además del DRS».