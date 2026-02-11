Atención Scaloni: se lesionó una de las figuras de España y se pierde la Finalissima

Mikel Merino, jugador del Arsenal, se operó este miércoles por una fractura por estrés en el pie derecho y estará afuera de las canchas prácticamente todo lo que resta de la temporada. Se perderá la Finalissima ante la Selección Argentina, el próximo viernes 27 de marzo, y apuntará a estar de regreso para el Mundial.

El mediocampista se lesionó en la derrota ante Manchester United por 3-2, por la Premier League, en el Emirates Stadium. Su entrenador, Mikel Arteta, advirtió sobre la gravedad de la lesión en ese momento: «Es una lesión muy poco frecuente, así que tendremos que esperar a ver cómo reacciona una vez que se haya realizado la cirugía. Hay que respetar el proceso de curación y el hecho de que, obviamente, se trata de una lesión bastante rara».

Merino es una de las fijas de Luis de la Fuente en la Selección de España y será una dura baja para el encuentro en Doha. Además, también lo será para los Gunners, que están punteros en la Premier League, en octavos de la Champions League, en la final de la Carabao Cup y aún con vida en todas las competencias.

Aún no se sabe cuánto tiempo estará ausente. Miguel Merino, su padre, reveló a Cadena Ser por qué es tan difícil estimar cuándo podrá volver a jugar: «Hay incertidumbre porque no se sabe muy bien cuánto tiempo tardará en recuperarse, ya que no hay antecedentes de este tipo de lesión. Es una fractura por estrés. No es una lesión en los dedos de los pies, es un poco más interna. Es una lesión que no está muy documentada. Hay muchas dudas sobre su recuperación».

Además, a la lesión del volante de 29 años se sumó la de Samu Aghehowa, el delantero de 21 años que juega en Porto y sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que no solo estará ausente ante la Selección Argentina, sino que también quedará fuera de lo que podría haber sido su primer Mundial.