Mbappé estalló contra Franco Mastantuono tras una jugada fallida en Real Madrid

Real Madrid venció a Valencia como visitante y sigue firme en la pelea por LaLiga, pero el partido dejó una escena que se volvió viral. Kylian Mbappé reaccionó con bronca contra Franco Mastantuono tras una clara ocasión desperdiciada por el juvenil argentino.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se impuso cómo local y continúa en la lucha mano a mano con Barcelona por la cima de LaLiga 2025-2026. Los goles de Álvaro Carreras y Mbappé sellaron una victoria clave para el Merengue. Franco Mastantuono también tuvo protagonismo, pese a disputar apenas 8 minutos.

El fuerte reclamo de Mbappé a Franco Mastantuono

El exfutbolista de River ingresó cerca del final del encuentro en lugar de Arda Güler y, poco después, quedó involucrado en una jugada que generó polémica dentro del campo.

El juvenil argentino tuvo en sus pies la posibilidad de ampliar el marcador antes del tanto definitivo de Mbappé. Ubicado sobre el vértice derecho del área, decidió rematar con la cara interna de su pie izquierdo, pero el disparo se fue muy desviado y terminó en las tribunas.

La acción generó una inmediata reacción de Kylian Mbappé, que estaba solo frente al arco esperando el pase. El delantero francés, visiblemente molesto, recriminó con dureza la decisión individual de Mastantuono, y las cámaras captaron el momento exacto del enojo.

Si bien no se logró descifrar con claridad lo que le dijo el francés al argentino, las imágenes muestran a Mbappé completamente ofuscado por la jugada, ya que consideró que el pase le hubiese permitido convertir mucho antes del minuto 91, cuando finalmente marcó el gol que liquidó el partido.

En tanto, Mastantuono se mostró contrariado tras la ocasión fallida y se lamentó por no haber tomado una mejor decisión. La secuencia no tardó en viralizarse en redes sociales, donde el cruce entre el joven argentino y la figura francesa generó todo tipo de reacciones entre los hinchas del Real Madrid.