Atento Messi: Tigres aplastó 7-0 a Puebla con otro golazo de Ángel Correa

El campeón de mundo lleva convertidos 5 goles en los últimos cuatro partidos que jugó.

Tigres de México, rival del Inter Miami de Messi en los cuartos de final de la Leagues Cup, apabulló 7-0 a Puebla por la fecha 4 de la Liga MX con un golazo de Ángel Correa, quien ya suma cinco tantos en seis encuentros disputados con la camiseta de los Felinos.

El equipo dirigido por el ex Lanús Guido Pizarro contó en el arco con Nahuel Guzmán y tuvo como capitán a otro argentino: Juan Brunetta, autor del 3-0 parcial ante el conjunto de Pablo Guede.

El gol de Ángel Correa en la goleada de Tigres en México

🌟🇦🇷 Un NUEVO GOL de Ángel Correa con la casaca de Tigres de México.



Lleva 5 goles y una asistencia en sus ÚLTIMOS ¡4 PARTIDOS! 🚬pic.twitter.com/PdkRrnDC8a — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 9, 2025

El campeón del mundo en Qatar 2022 convirtió el 4-0 con un remate a colocar desde afuera del área, que pegó en el palo y entró al arco defendido por Jesús Rodríguez. Golazo.

Ozziel Herrera, Diego Lainez, Diego Sánchez, Nicolás Díaz -en contra- y André Pierre Gignac de penal completaron el marcador para la goleada auriazul.

Antes de enfrentarse con las Garzas Rosadas el miércoles 20 de agosto a las 21, Tigres tendrá una dura prueba el próximo sábado frente al América del brasileño André Jardine.