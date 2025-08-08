Un Boca en crisis y necesitado recibe a Racing en la Bombonera: formaciones, hora y TV

Con la reciente salida de Marcos Rojo por rescisión, el Xeneize recibe este sábado a Racing en La Bombonera con el objetivo de cortar con una racha negativa que acumula 11 partidos sin triunfos. El encuentro comenzará a las 16.30, con el control de Nicolás Ramírez y transmisión de la señal ESPN Premium.

El técnico de Boca, Miguel Russo, hizo varios cambios en relación a lo que había probado en la semana y se perfila una formación más ofensiva en La Bombonera.

Es que en el último táctico previo al clásico, el experimentado entrenador dio la lista de convocados y la novedad es el regreso del chileno Carlos Palacios, tras estar ausente desde Atlético Tucumán por lesión e indisciplina, y Ayton Costa, quien se recuperó de un desgarro (jugó por última vez ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes).

En el ensayo del miércoles en La Bombonera, el DT no encontró respuestas ni las soluciones que esperaba para cambiar la imagen futbolístico, entonces ayer el cuerpo técnico modificó el esquema (4-2-3-1) y le devolvió la titularidad a Alan Velasco.

Lo único que no varió fue la defensa, con el ingreso de Juan Barinaga por Luis Advíncula. Luego, el doble cinco estuvo conformado por Leandro Paredes y Milton Delgado, con el fin de darle equilibrio y juego a un equipo que necesita ganar el clásico para cortar la racha de 11 encuentros sin victorias.

Uno de los que estará ausente es el volante Tomás Belmonte, lesionado en la semana, se perderá varias fechas. Las principales novedades estuvieron en el frente de ataque.

Otra vez sin Edinson Cavani, que será suplente ante Racing, la única referencia de área será Miguel Merentiel. Por detrás del delantero uruguayo se ubicarán Malcom Braida, Velasco y Brian Aguirre, que se metió en el once por Exequiel Zeballos que arrastra un golpe en la rodilla.

En cuanto a los citados, Palacios es la sorpresa, pero estará en el banco. Entre las ausencias resaltan Agustín Martegani, Ignacio Miramón y Lucas Blondel, que corren de atrás en la consideración del entrenador.

Las probables formaciones

Boca: A. Marchesín; J. Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; M. Braida, A. Velasco, B. Aguirre; y M. Merentiel. DT: Miguel A. Russo.

Racing: Cambeses; A. García Basso, Santiago Sosa, Franco Pardo o Nazareno Colombo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Richard Sánchez o Martín Barrios, Ignacio Rodríguez; T. Conechny, A. Martínez y D. Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Nicolás Ramírez

Hora: 16.30

TV: ESPN Premium