River visita a Independiente en busca de la punta de la Zona A: hora, formaciones y TV

Independiente intentará recuperarse ante el Millonario en el clásico del sábado.

River se mide esta tarde con Independiente, desde las 18.30 en el Libertadores de América, por la cuarta jornada del Torneo Clausura. El partido tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa y será transmitido por TNT Sports Premium.

De cara al clásico, Marcelo Gallardo continúa craneando el once, donde podría sorprender con la aparición de Juan Fernando Quintero. En una parte de las prácticas de la semana, el Muñeco probó con Quintero en un eventual equipo titular por Santiago Lencina.

El colombiano podría ser de la partida de cara al choque en Avellaneda. Ante San Lorenzo y San Martín de Tucumán, el DT lo estaba llevando de a poco, considerando que fueron sus primeros compromisos desde su regreso. Ingresó media hora en ambos duelos y, si bien no se lo notó en plenitud le brindó soluciones ofensivas al equipo.

De todas formas, lo más probable es que Gallardo repita la formación con el objetivo de empezar a afianzar un once y aceitar el funcionamiento. Al mismo tiempo, todavía deberá esperar por Juan Carlos Portillo, tiene el alta médica pero no lo apresurarán, Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta y Maximiliano Salas.

Por su parte, el Rojo no atraviesa un buen momento y buscará levantar cabeza ante un Millonario que quiere mantenerse en lo más alto de la Zona B.

Independiente llega con urgencias. El equipo de Avellaneda quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder con Belgrano y encadenó derrotas ante Gimnasia y Talleres en el Clausura. El único punto lo consiguió en el empate ante Sarmiento en la primera fecha.

El técnico Julio Vaccari enfrenta un escenario complejo ya que su equipo está último en la Zona B y necesita cortar la mala racha.

Las probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; F. Vera o L. Godoy, Kevin Lomónaco, N. Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, L. Cabral; Walter Mazzanti, G. Ávalos o I. Pussetto y S. Montiel. DT: Julio Vaccari.

River: Franco Armani; G. Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; S. Lencina o J. Quintero, M. Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Libertadores de América

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 18.30

TV: TNT Sports