Atento Scaloni: Jordania goleó a Egipto y Argelia le ganó a Irak en la Copa Árabe

Jordania goleó a Egipto y está en Cuartos de Final de la Copa Árabe.

Dos de los rivales que tiene que analizar Lionel Scaloni para la fase de grupos del próximo Mundial son Jordania y Argelia, que este martes dieron el campanazo al derrotar a Irak y a Egipto, respectivamente, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Árabe de la FIFA.

El seleccionado nacional de Argelia será el rival de la Selección Argentina en el debut del campeón en la competencia, el 16 de junio en el estadio Arrowhead de Kansas City.

En tanto, Jordania jugará con la Albiceleste en el cierre del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el 27 de junio en Dallas, Texas, duelo que puede definir el puesto y el futuro en los cruces de playoffs de la cita ecuménica.

Jordania y Argelia, los rivales de Argentina para que Lionel Scaloni tenga en cuenta

Por la Copa Árabe, Jordania sorprendió a un histórico en las competencias de la FIFA como Egipto, y lo goleó 3-0, para quedar como líder del Grupo C y clasificar a Cuartos de final. Los goles jordanos fueron obra de Mohammad Abuhasheesh (19), Mohammad Abu Zraiq (41), Ali Olwan pen (90+2).

🤯🇯🇴 POR FAVOR, EL GOLAZO DE TIRO LIBRE DE JORDANIA HOY EN LA COPA ÁRABE. pic.twitter.com/n5ASceJfT5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 6, 2025

Jordania cerró con puntaje ideal -9 unidades- producto de los triunfos sobre Emiratos Árabes, Kuwait y Egipto.

Por su parte, Argelia doblegó por 2 a 0 a Irak y también quedó como líder del Grupo D. Los goles fueron anotados por Mohamed Amine Tougai (45’+1), y Saad Natiq OG (56′). Los africanos quedaron como punteros del Grupo D, con 7 puntos, tras el empate en cero en el debut contra Sudán, la goleada sobre Bahrein 5-0 y el mencionado 2 a 0 contra Irak.