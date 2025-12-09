Julián Álvarez marcó un tanto para darle un triunfo clave al Atlético de Madrid en Países Bajos

Julián Álvarez la empujó abajo del arco e inició la remontada de Atlético de Madrid ante PSV.(Photo by JOHN THYS / AFP)

Atlético de Madrid logró dar vuelta la historia y consiguió imponerse por 3-2 a PSV en Eindhoven, en el marco de la sexta fecha de la Champions League. Julián Álvarez marcó un nuevo gol en la UEFA Champions League para el Atlético de Madrid contra PSV. El equipo de Diego Simeone comenzó perdiendo con el tanto de Guus Til casi desde el comienzo.

El gol de Julián Álvarez para el empate del Atlético Madrid

Cerca del entretiempo, Giuliano Simeone la robó en salida y cedió para Alexander Sorloth, quien amagó a patear y tocó hacia el medio para el delantero argentino, que solamente la empujó y marcó su tercer gol en la presente edición de la competencia continental europea más importante.

¡ERROR EN LA SALIDA DEL PSV Y GOL DE LA ARAÑA! Sorloth asistió a Julián Álvarez para que ponga el 1-1 del Atlético de Madrid.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nKsDKkfRlm — SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2025

En el complemento, el Colchonero salió con todo y se puso en ventaja gracias a un rebote tomado por David Hancko tras un tiro desde afuera del área de Nahuel Molina. Instantes más tarde, Sorloth puso el 3-1.

Sin embargo, los madrileños sufrieron en el final por un tanto de Ricardo Pepi desde un córner, pero sumaron tres puntos clave que lo depositan en la fase de clasificación directa a octavos de final.

Fue una victoria crucial en los aspiraciones del equipo de Simeone que busca clasificarse directamente a los octavos de final y que contó con un gol de Julián Álvarez, que solo tuvo que empujarla abajo del arco para lograr el empate transitorio en Países Bajos.