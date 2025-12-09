SUSCRIBITE
Confirmado: tres jugadores tuvieron su último entrenamiento en Boca

Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón se entrenaron por última vez en Boca Predio y continuarán sus carreras en otros clubes.

Fabra y Lema se entrenaron por última vez en el predio de Ezeiza y continuarán sus carreras en otro equipo.

Este martes, el plantel de Boca se reencontró con el cuerpo técnico tras quedar eliminado ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura, en La Bombonera. El equipo se entrenó en el gimnasio y luego quedó licenciado hasta el 27 de diciembre, fecha en la que iniciará su pretemporada. En la jornada de hoy, tres jugadores se despidieron del club.

Cristian Lema y Frank Fabra quedaron en libertad de acción tras finalizar sus vínculos contractuales. Fabra, que llegó a Boca en 2016, completó en 2025 su décima temporada en el club. Su último contrato lo había firmado en 2022, con vigencia hasta diciembre de este año. Luego de su insólita expulsión en la Libertadores 2023, el colombiano disputó apenas un puñado de partidos en Primera y es muy probable que continúe su carrera en su país natal.

Por su parte, Lema había arribado al Xeneize en enero de 2024 y se entrena apartado desde el 30 de julio. Su último partido fue hace más de un año: el 27 de octubre de 2024 ante Deportivo Riestra, cuando Fernando Gago todavía era el entrenador. Su última convocatoria ocurrió en los cuartos de final del Torneo Clausura, ante Independiente, durante el interinato de Mariano Herrón.

El tercer jugador que se despidió es Ignacio Miramón. El volante central, ex Gimnasia, llegó desde el Lille de Francia con altas expectativas: reemplazar a Ezequiel Equi Fernández. Sin embargo, nunca logró asentarse y por ese motivo Boca no hará uso de la opción de compra incluida en su préstamo.

De esta manera, el equipo presidido por Juan Román Riquelme comienza con la depuración del plantel de cara a la próxima temorada.


