Atlético de Madrid perdió 3-0 ante Barcelona pero se clasificó a la final de la Copa del Rey

Thiago Almada abrazando a Juan Musso al final del partido. El arquero fue determinante para la clasificación. (Reuters)

El Atlético de Madrid cayó 3-0 ante el Barcelona como visitante en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, pero logró el objetivo: se clasificó a la final gracias al contundente 4-0 conseguido en la ida en el Wanda Metropolitano.

El conjunto catalán salió decidido a revertir la historia y dominó desde el arranque. A los 29 minutos del primer tiempo abrió el marcador: tras un córner jugado en corto, Lamine Yamal desbordó por izquierda y asistió a Marc Bernal, que empujó la pelota para el 1-0.

El Atlético respondió sobre el cierre de la etapa inicial. Ademola Lookman ganó de cabeza tras un centro de Marcos Llorente, pero su remate se fue apenas desviado. En la jugada siguiente llegó el segundo golpe del Barça: Yamal volvió a desequilibrar, tocó para Pedri, quien fue derribado por Marc Pubill dentro del área. El árbitro sancionó penal y Raphinha convirtió el 2-0 antes del descanso.

En el complemento, el desarrollo no cambió. Barcelona monopolizó la pelota y generó situaciones constantemente, aunque el tercer gol recién llegó a los 27 minutos del segundo tiempo. Nuevamente apareció Bernal, que definió de volea tras un centro de João Cancelo y estableció el 3-0 definitivo.

Más allá de la derrota, el gran responsable de la clasificación fue Juan Musso. El arquero argentino tuvo varias atajadas clave que evitaron una goleada mayor y resultaron determinantes para sostener la ventaja global.

En cuanto a la presencia argentina, además de Musso fueron titulares Julián Álvarez y Giuliano Simeone, mientras que Nahuel Molina ingresó en el complemento. La buena noticia fue el regreso de Nicolás González, ya recuperado de su lesión y nuevamente convocado, aunque permaneció en el banco.

Con un global de 4-3, el equipo de Diego “Cholo” Simeone jugará una nueva final de la Copa del Rey y buscará sumar otro título a su ciclo. Además, será la 11ª final que el entrenador argentino dirigirá al frente del conjunto madrileño.