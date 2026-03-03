A 100 días del Mundial 2026: la incógnita de Scaloni para el debut de la Selección Argentina

A 100 días del Mundial de fútbol que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, el seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni ajusta su planificación con el objetivo de sostener el nivel competitivo que lo llevó a lo más alto en Qatar.

La Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio y tendrá su final en el MetLife Stadium, será la primera con 48 selecciones y la más extensa en cantidad de partidos: se disputarán 104 encuentros.

Mientras se espera por la definición de la sede para el duelo entre la Selección Argentina y España por la Finalissima (inicialmente programado para el 27 de marzo en el Lusail de Doha), el oriundo de Pujato que condujo al seleccionado a la consagración en 2022 dejó en claro que el funcionamiento del equipo está por encima de los nombres.

Lionel Messi la gran incógnita rumbo al Mundial 2026

El futuro de Lionel Messi continúa siendo el gran interrogante. Scaloni confirmó que mantiene diálogo permanente con el capitán, aunque evitó fijar plazos. “Tomará su tiempo”, deslizó, bajando la ansiedad pública.

Durante el torneo, Messi tendrá 39 años y su condición será determinante. En el entorno del seleccionado consideran que, si llega en plenitud, su liderazgo sigue siendo clave. Y si no, el equipo ya demostró que puede sostenerse desde lo colectivo.

Renovación y competencia interna

El entrenador también dejó en claro que nadie tiene el lugar asegurado. En cada convocatoria amplió la base, probó variantes y promovió una competencia interna que elevó el estándar del plantel.

La renovación, sin embargo, no será abrupta. El recambio es progresivo y convive con referentes que todavía atraviesan un alto nivel. La combinación entre experiencia mundialista y energía nueva aparece como uno de los principales objetivos del proyecto.

Lionel Scaloni, la vara alta y el desafío psicológico de la Selección Argentina

El propio entrenador reconoció en más de una ocasión que ganar el Mundial dejó “la vara muy alta”. Defender el título implica convivir con una presión distinta: ahora Argentina es medida, no sorpresa.

Sin embargo, ese peso también es combustible. El grupo ya atravesó momentos límite y salió fortalecido. Scaloni confía en que la madurez competitiva será un activo clave en un torneo que exigirá equilibrio mental tanto como rendimiento físico.

Con información de ESPN

La preocupación de la FIFA rumbo al Mundial 2026

Los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní generaron un fuerte impacto en el escenario internacional. La posterior represalia de Teherán también encendió alertas rojas en el mundo del deporte. El contexto geopolítico elevó considerablemente las preocupaciones en torno a la seguridad de los grandes eventos futbolísticos globales.

La gran incógnita gira en torno al papel de Irán en el Mundial 2026. La selección asiática, ya clasificada tras una buena eliminatoria, tiene programados sus tres partidos de la fase de grupos en suelo estadounidense.

Washington aclaró que ni los jugadores ni el cuerpo técnico tendrán restricciones de ingreso. Sin embargo, los aficionados iraníes sí enfrentarán severas limitaciones migratorias, lo que podría reducir considerablemente el acompañamiento del equipo en las tribunas durante el torneo.

Irán no es el único caso. Aficionados de países como Costa de Marfil, Haití y Senegal también tendrían vedado el ingreso a Estados Unidos, en línea con órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.

Además, una congelación de visados afecta a decenas de naciones, entre ellas Brasil, Colombia y Uruguay. Para intentar descomprimir la situación, el gobierno estadounidense implementó el sistema “FIFA PASS”, un mecanismo de visado prioritario para quienes ya cuenten con entradas.