Inflación abril 2026 en CABA : el IPC porteño bajó al 2,5% y marca el camino para el dato nacional

Expectativa por la inflación de diciembre 2025: ¿cuándo se conocerán los datos oficiales de Nación, Neuquén y Río Negro?

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) confirmó su tendencia a la desaceleración durante abril al registrar un 2,5%. El dato representa una caída respecto al 3% de marzo y deja un acumulado del 11,6% en el primer cuatrimestre de 2026.

Para el Gobierno Nacional, esta cifra es la antesala del número que el INDEC difundirá este jueves.

Los rubros que no dan tregua: transporte a la cabeza en la inflación de CABA abril 2026

A pesar de la baja en el índice general, el bolsillo de los usuarios sufrió golpes específicos en servicios clave. El rubro Transporte fue el gran motor de los aumentos con un salto del 5,4%, impulsado por dos factores que impactan directamente en la conectividad del país: el transporte aéreo registró una suba del 14,5% mensual y los ajustes en surtidores y lubricantes mantuvieron la presión sobre los costos logísticos.

El rubro Vivienda y Energía subió un 2,2%, contenido apenas por una baja estacional del 2,4% en las tarifas de gas.

La división de Alimentos y bebidas se ubicó por debajo del promedio con un 1,4%, gracias a una fuerte caída en el precio de las frutas (-4,3%). Sin embargo, los productos esenciales muestran valores que consolidan un piso alto para el consumo:

Asado (kg): $18.889,67

$18.889,67 Pan francés (kg): $4.225,23

$4.225,23 Docena de huevos: $4.060,13

$4.060,13 Leche entera (litro): $1.737,33

Un dato que preocupa a los analistas es la dinámica de los Servicios, que en la comparación interanual acumulan un 36%, superando por casi 10 puntos a los Bienes (26,4%). Esto se explica por el peso de los Precios Regulados, que en abril subieron un 3,3% traccionados por las prepagas (2,9%) y los medicamentos (2,3%).