ATP 500: Francisco Cerúndolo avanza y crece en el césped de Queen’s

Otro sólido paso para el argentino Francisco Cerúndolo en el verde césped de Queen’s, donde hoy logró clasificar a los cuartos de final del ATP 500 que sirve como preparación para Wimbledon, el tercer torneo grande de la temporada.

El 27° tenista del planeta, ahora bajo las órdenes técnicas del chileno Nicolás Massú (ex N°7 del mundo), derrotó contundemente al estadounidense Jenson Brooksby (73°) por 6-0 y 6-4, en más de una hora y media de partido.

Messi ♾️



La firma de 🇦🇷 Fran Cerúndolo tras su victoria en #Queens. 🐐



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Vale recordar que Fran, el mayor de los hermanos, y la mejor raqueta argentina del momento, había vencido por 6-4, 6-7 (5) y 6-2 al estadounidense Aleksander Kovacevic (69°), lucky loser de la qualy, para meterse en segunda ronda.

En busca de las semifinales, Cerúndolo deberá hacerse fuerte ante el local, invitado por la organización, Arthur Fery (140° ATP), revelación del torneo que tiene como máximo favorito al australiano Alex De Minaur, quien hoy dejó en el camino al canadiense Denis Shapovalov.

Como se apuntó en el comienzo, Cerúndolo apostó a la sabiduría de Massú para su continuidad competitiva dentro del circuito profesional; una persona que, además de sus éxitos como tenista (ganó medalla de Oro en Atenas 2004 y fue Top 10), supo ganar Grand Slam como coach del austríaco Dominic Thiem.