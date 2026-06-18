Neuquén Arena ya tiene lugar definitivo: se construirá sobre la Autovía Norte

El sitio elegido es la intersección de la ruta 67 y la Autovía Norte ahora Ruta 22 (Cecilia Maletti)

Después de varios meses de debate y de una búsqueda de alternativas, el proyecto del Neuquén Arena finalmente encontró un lugar definitivo para su construcción.

El estadio multipropósito que impulsa la Municipalidad de Neuquén se levantará en la intersección de las rutas 22 y 67, en el sector conocido como Autovía Norte, una zona que concentra buena parte de las obras viales proyectadas para los próximos años.

La definición fue adelantada por el gobernador Rolando Figueroa durante una exposición en la que repasó el destino que tendrán los recursos extraordinarios provenientes del bono que pagará YPF por la extensión de concesiones de áreas no convencionales destinadas a la exportación de gas al norte de Cutral Co y Plaza Huincul.

Según indicó el mandatario, el intendente Mariano Gaido incluirá próximamente el anuncio formal dentro de los proyectos estratégicos que impulsa la capital neuquina.

De la Isla 132 a la Autovía Norte

La ubicación elegida representa un cambio significativo respecto del planteo original.

Cuando presentó el Neuquén Arena durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el 1 de febrero, Gaido había señalado que el estadio se construiría en la Isla 132, sobre la costa del río Limay.

Incluso, a fines de febrero ratificó esa decisión y destacó que el lugar permitiría consolidar el perfil cultural y turístico del Paseo de la Costa mediante una inversión público-privada destinada a desarrollar un estadio cerrado para espectáculos, competencias deportivas y convenciones.

Sin embargo, el proyecto comenzó a generar cuestionamientos por parte de organizaciones ambientales y vecinos autoconvocados, que consideraron inapropiada la instalación de una infraestructura de gran escala en un sector de alta sensibilidad ambiental.

El reclamo ambiental y la búsqueda de otro lugar

Los sectores que se opusieron a la iniciativa reunieron miles de firmas y solicitaron al Concejo Deliberante que suspendiera el proyecto en la isla.

Argumentaron que se trata de una reserva natural urbana rodeada por el río Limay y reclamaron estudios de impacto ambiental y mecanismos de participación ciudadana antes de avanzar con cualquier obra.

Las objeciones ambientales se sumaron a las dificultades logísticas. Semanas atrás, el propio Gaido reconoció que el municipio analizaba entre cuatro y cinco ubicaciones alternativas para garantizar mejores condiciones de accesibilidad y una inversión privada de mayor escala.

El jefe comunal sostuvo entonces que el crecimiento de Neuquén como destino de eventos, convenciones y negocios vinculados a Vaca Muerta exigía pensar una infraestructura con capacidad de expansión y una conectividad acorde a la nueva dimensión de la ciudad.

Un predio que ya había sido pensado para grandes proyectos

El sector donde finalmente se emplazará el estadio ya había sido analizado para otros proyectos de gran escala.

En esos terrenos la Provincia había evaluado la posibilidad de concesionar un centro logístico de distribución mayorista destinado a concentrar depósitos de abastecimiento para luego redistribuir mercadería hacia los comercios de la ciudad.

Con el tiempo, esa iniciativa migró hacia otro predio vinculado a una antigua empresa ceramista, dejando disponible una amplia superficie sobre uno de los principales corredores de acceso a Neuquén.

Las obras viales que potenciarán el acceso al estadio

La elección del lugar también coincide con el plan de infraestructura vial que financiarán los recursos extraordinarios vinculados a la actividad hidrocarburífera.

Entre las obras previstas figuran los puentes sobre Casimiro Gómez y Los Paraísos, la ejecución del tramo faltante del denominado «rulo» en el Cañadón de las Cabras, la ampliación de carriles entre Capex y China Muerta y nuevas mejoras entre el Cañadón de las Cabras y el Tercer Puente.

La localización del Neuquén Arena en ese nodo vial busca aprovechar esa transformación urbana y garantizar accesos rápidos para miles de personas durante eventos masivos.

Cómo será el Neuquén Arena

El proyecto contempla un edificio de aproximadamente 40.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro o cinco niveles.

El modelo de financiamiento prevé una asociación público-privada mediante la cual el inversor construirá el complejo y luego explotará la concesión.

La apuesta apunta a captar espectáculos internacionales, competencias deportivas de primer nivel y grandes convenciones, con el objetivo de convertir a Neuquén en una de las principales plazas de eventos de la Patagonia.