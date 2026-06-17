Primer aval de la Legislatura a los nuevos créditos de Rolando Figueroa: cómo son las condiciones

La Legislatura le dio un primer aval este miércoles a las nuevas operaciones de crédito que solicitó el gobierno de Rolando Figueroa para realizar obra pública.

Los proyectos buscan habilitar dos líneas de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF) que entre ambas suman más de 387 millones de dólares.

Ambos préstamos fueron enviados en proyectos de ley separados y consiguieron despacho por mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda, con el rechazo únicamente de la izquierda y del kirchnerismo, que volvió a cuestionar la necesidad del Gobierno de recurrir al financiamiento internacional.

El encuentro fue una continuidad del que se ayer se realizó para discutir el acuerdo entre Neuquén e YPF para desarrollar el proyecto de GNL en la provincia.

En representación del Poder Ejecutivo asistieron el ministro de Economía Guillermo Koenig, y su par de Infraestructura, Tanya Bertoldi, además de la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, y el presidente del EPEN, Mario Moya.

Los créditos tienen por objetivo financiar una serie de obras que desde el Gobierno se defendieron como emblemáticas, tanto en materia vial como de conectividad eléctrica: el proyecto de Alivilla, el asfalto de las rutas que conducen hasta el paso internacional Pichachén y el cierre del Anillo Norte.

Rutas, no tramitos

Bertoldi dijo que la intención de los programas es «reforzar la conectividad de la provincia de Neuquén» por medio de condiciones crediticias más favorables que las del mercado.

Sostuvo que el Gobierno planteó un plan vial «de norte a sur», que no comprende «tramitos» sino rutas que, terminadas, podrían incidir en el desarrollo productivo y turístico del interior.

Koenig explicó las condiciones financieras de los créditos. Como Bertoldi, mencionó que los requisitos planteados son menos exigentes que las del mercado internacional, permitiéndole a la provincia afrontar proyectos de infraestructura.

Uno de los créditos, por 250 millones de dólares, se utilizará para financiar la pavimentación del corredor vial del paso internacional Pichachén y otras rutas provinciales consideradas estratégicas.

El segundo, en tanto, alcanza los 137,8 millones de dólares y se usará para obras energéticas relevantes, como la de Alivilla, que permitirá conectar Villa La Angostura con el Sistema Argentino de Interconexión a través de Alicurá, y la primera etapa del Cierre del Anillo Norte, una línea que unirá Chos Malal con Zapala.

El titular de Hacienda aseguró que ambos créditos son similares, con una tasa que rondará el «5,40% o 5,50%». La cifra, según explicó, surge de la aplicación de una tasa sofr, además del spread (diferencia) y de un pequeño descuento por acceder a un fondo de financiamiento.

Recordó, en el caso de Alivilla, lo compleja que fue la gestión del proyecto, que originalmente iba a contar con recursos nacionales e incluía también a la provincia de Río Negro, bajo el nombre de Alipiba.

Esa iniciativa tuvo un avance de solo el 8% y al comienzo de la gestión fue descartada por el gobierno de Javier Milei, en el contexto del recorte de fondos a la obra pública desde el Ejecutivo nacional.

Las obras de asfalto, en tanto, alcanzan numerosos tramos de las rutas 6, 38, 57 y 21 por alrededor de 175 kilómetros, 88 de los cuales corresponderán al camino que lleva al paso Pichachén.

«Tenemos 4 millones de habitantes al otro lado de la cordillera»

Bertoldi, al defender la iniciativa, destacó la posibilidad que representa esta inversión para la provincia y particularmente la zona norte, ya que consolidaría el anunciado corredor bioceánico con Chile.

Este último punto también fue destacado por el diputado Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria), quien resaltó que al otro lado de la cordillera, centralmente en la región de La Araucanía y el Biobío, «hay unos 4 millones de habitantes».

El legislador preguntó por la continuidad de las obras fuera de la provincia, porque más allá de las tareas de pavimentación promovidas por el Gobierno neuquino, «hoy estamos aislados» en materia de conectividad vial.

Mencionó en esa línea el mal estado de las rutas nacionales que llegan hasta la región, como la 22 y la 151, y la conexión por asfalto que debería afrontar Río Negro entre la Ruta 151 y la 6, en el límite con Neuquén.

Los representantes del Gobierno se encuentran gestionando posibles soluciones no solo con las jurisdicciones vecinas, sino también con la industria, que vería el ingreso por Octavio Pico, en la Ruta Provincial 6, como una nueva puerta de entrada «para la ruta de las arenas».

El plenario de comisiones le dio dictamen favorable a ambos proyectos. Foto: Matías Subat.

Andrés Blanco (PTS-FITU) preguntó por el stock de deuda que hoy tiene la provincia, consulta que fue respondida por Koenig. El ministro dijo que al asumir esta gestión la provincia debía más de 1.200 millones de dólares, en su mayoría solicitados para pagar gastos corrientes, y que hoy ese número se redujo hasta los 700 millones de dólares, más allá de las solicitudes de crédito que realizó el Gobierno y aún no utilizó.

«Yo creo que una discusión técnica la quiera hacer política»

El momento más tenso, como ayer, provino por un cuestionamiento del kirchnerismo.

La diputada Lorena Parrilli, de Unión por la Patria, criticó el nivel de endeudamiento de la administración de Rolando Figueroa y dijo que fue la que más pedidos de financiamiento realizó hasta ahora, a pesar de haber experimentado un fuerte incremento de los ingresos por el desarrollo de Vaca Muerta.

«Que uno solicite un crédito no quiere decir que uno no pueda plantarse, exigir», marcó, además, sobre las condiciones de la negociación.

Koenig, al responderle, descartó la posibilidad de cobrar impuestos en una operación de crédito y, de forma irónica, invitó a la diputada «a negociar juntos la próxima vez». «Yo creo que una discusión técnica la quiere hacer política«, remató el funcionario.

Bertoldi, en tanto, indicó que las obras viales tendrán un plazo de ejecución de 18 meses, aunque lo más probable es que se extiendan por dos años, a causa de la veda climática. Adelantó que las licitaciones podrían realizarse entre septiembre y octubre.

Los préstamos tienen un plazo total de 15 años, con periodos de gracia de 66 y 54 meses según el monto, y un proceso de amortización a ejecutar con cuotas semestrales consecutivas.

Con los despachos de este miércoles, ambos proyectos quedaron en condiciones de pasar al recinto. La Legislatura tiene por delante dos sesiones más antes del receso invernal, la del 24 y la del 25 de junio.