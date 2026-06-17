Río Negro iniciará con el control facial para la asistencia en Salud: «Entre julio y agosto estará llegando a toda la provincia», dijo Thalasselis

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis adelantó que el piloto iniciará en la zona Atlántica. Foto: Flor Salto.

El Ministerio de Salud de Río Negro avanzará en las próximas semanas con la implementación de un sistema de control biométrico basado en reconocimiento facial para registrar la asistencia del personal hospitalario. La primera experiencia se realizará en el hospital Aníbal Serra de San Antonio Oeste y servirá como prueba piloto antes de su extensión al resto de la provincia.

«Los controles de presentismo son algo importante para el sistema de salud porque nos va a permitir ordenar una tarea que es compleja desde el punto de vista administrativo por las características de funcionamiento que tiene un hospital», afirmó el ministro Demetrio Thalasselis en diálogo con Diario RÍO NEGRO durante el encuentro de directores de hospitales realizado en Cipolletti.

Según explicó el funcionario, la actividad hospitalaria presenta particularidades que requieren herramientas adaptadas a los distintos esquemas laborales. «El hospital funciona las 24 horas, los 365 días en el año, con turnos a la mañana, turnos a la tarde y turnos noche», señaló.

Para el ministro, la incorporación de esta tecnología permitirá mejorar los registros vinculados a la asistencia. En ese sentido, sostuvo que el sistema «va a permitir un mejor registro de las acciones de cada uno de los agentes» que se desempeñan en hospitales.

Cómo funcionará el control facial en los hospitales de Río Negro

La puesta en marcha comenzará con una etapa de empadronamiento para incorporar los datos biométricos del personal. Luego se habilitará el sistema de reconocimiento facial que registrará ingresos, egresos y horarios laborales.

La herramienta combinará identificación biométrica con una aplicación digital. «Cada uno de los agentes va a tener sus registros de asistencia y sus horarios dentro del hospital», detalló.

La provisión del equipamiento y el software estará a cargo de la empresa Airata, contratada por Altec para desarrollar el sistema, que alcanzará de manera gradual a los cerca de 8.000 trabajadores de Salud de la provincia.

La experiencia piloto se realizará inicialmente en la zona atlántica. Según adelantó Thalasselis, la expansión al resto de los hospitales será rápida: «Entre julio y agosto va a estar llegando a toda la provincia».

Por qué San Antonio Oeste fue elegido para la prueba piloto

La definición del hospital donde comenzará la implementación fue debatida en una reunión de gabinete. Inicialmente se evaluó iniciar la experiencia en Viedma, pero finalmente el gobernador Alberto Weretilneck optó por que el estreno se realizara en un establecimiento de dimensiones intermedias antes de avanzar hacia los centros de mayor complejidad.

Consultado sobre la elección, Thalasselis explicó que San Antonio Oeste fue seleccionado «por las características del hospital y para tener un modelo de trabajo que rápidamente podamos extender a toda la provincia».

Actualmente, el hospital Aníbal Serra cuenta con una planta de 222 trabajadores entre profesionales y personal de apoyo.

Tras el anuncio, UPCN cuestionó la implementación del sistema y sostuvo que la discusión no pasa por los controles de asistencia sino por las prioridades de inversión del Gobierno. El gremio afirmó que mientras se destinan recursos a mecanismos de reconocimiento facial, persisten problemas vinculados a salarios, mantenimiento edilicio, equipamiento médico e insumos hospitalarios.