Capex Capsa bajó más de un 100% el costo de un insumo clave con un cambio de rumbo

La carrera por la reducción de costos es la clave en el segmento del convencional y en ese sentido desde la firma Capex se dio un gran avance en uno de los insumos básicos para el sector: los químicos. El gerente de Ingeniería, Desarrollo y Logística de Capex Capsa, Jorge Buciak, detalló las iniciativas de innovación que la compañía lleva adelante enfocadas en reducir los costos operativos en sus desarrollos.

La firma puso en marcha el proyecto denominado «+121», fundamentado en el análisis de los montos que las operadoras abonan habitualmente a las compañías de servicio por los insumos químicos.

A través de un esquema de químicos por administración propia, la operadora compra de manera directa la materia prima para formular los productos que luego utiliza en su proceso de producción.

Según Buciak, mediante este procedimiento demostraron que bajo la modalidad de contratación habitual se paga un 121% más por estos insumos en comparación con la elaboración propia de químicos.

El directivo señaló durante su presentación en la reciente Conferencia Arpel 2026, que la metodología implica romper barreras operativas frente a la opción tradicional de contratar corporaciones de servicios, una decisión motivada por la necesidad de optimizar el costo operativo en los campos maduros.

Buciak explicó las innovaciones que aplican durante la Conferencia Arpel 2026 que se desarrolló en Buenos Aires.

En paralelo, la empresa aplica este modelo de administración directa al tratamiento de geles, logrando disminuir los costos a la tercera parte de los valores previos.

Respecto a la optimización del consumo de estos productos, Capex trabaja en una segunda etapa junto a una firma tecnológica para aplicar inteligencia artificial en el diseño y ajuste de las formulaciones.

Por otra parte, la compañía diseña un nuevo sistema de medición junto a dos ingenieros nucleares orientado a contabilizar bajos volúmenes de petróleo en entornos con alta presencia de agua.

Este desarrollo tecnológico busca prescindir de la instalación de los tradicionales tanques de medición en los yacimientos, concluyó Buciak.