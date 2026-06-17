Se formó la comisión que investigará si habrá juicio político contra un concejal de Cutral Co

El Concejo Deliberante de Cutral Co ya puso en marcha los mecanismos legislativos que permiten analizar si el pedido que hizo una vecina para que un concejal sea sometido a juicio político, avance. La comisión investigadora quedó constituida con cuatro integrantes, tal como se informó oficialmente. En este escenario, el intendente Ramón Rioseco, señaló que «el respeto por las diferencias políticas tienen que ser mutuos» y que todo sea con «veracidad y con respeto».

La situación política que se desencadenó tiene al concejal Omar Pérez (La Libertad Avanza) en el centro de la escena, después del pedido de juicio político que formuló una vecina por presunto mal desempeño de sus funciones. Todo comenzó con los dichos periodísticos de Pérez sobre el panorama de inseguridad y narcotráfico en Cutral Co y sus posibles alcances a la administración municipal.

Este miércoles se informó que quedó constituida la comisión investigadora que presidirá Hugo Deisner e integrada por María Elena Paladino, Maximiliano Navarrete y Plinio Rubilar. Este paso está estipulado en la carta orgánica municipal que rige el procedimiento.

La reunión permitió a sus integrantes revisar el expediente generado con la denuncia elevada por la vecina. Se indicó que se cumplirán con los procedimientos previstos para garantizar el «debido proceso y el respeto de todas las garantías institucionales».

El martes, antes de las 9, Pérez presentó antes de que expirara el plazo otorgado, su descargo, aunque no fue una retracción, tal como se indicó. Antes tuvo el respaldo de la conducción provincial de LLA, espacio político al que adhirió este año.

Ahora, la comisión en cuestión tendrá que analizar toda la documentación que acercó la denunciante; la del propio Pérez y elaborar un dictamen. Para ello tiene un plazo de hasta 40 días.

Una vez que esté listo el dictamen, se lo eleva a la sala acusadora que analizará si es viable o no el juicio político. Si se resuelve la realización del juicio político interviene también la sala juzgadora que está conformada por el presidente del Deliberante, Jesús San Martín, Jesica Rioseco, Elida González, Fabián Godoy. En este caso, Pérez también estaba en esta sala, pero no la podrá integrar. El sorteo de la conformación se hace el 1 de marzo cuando empieza la actividad legislativa.

«Pedimos respeto», dijo el intendente Rioseco

Después de conocerse la conformación de la comisión investigadora en el Deliberante, el jefe comunal Rioseco respondió sobre la situación política. En esta línea indicó que, siempre es necesario «fortalecer las instituciones y el respeto de las diferencias políticas que tienen que ser mutuos».

Para Rioseco, cuando se desatan este tipo de conflictos institucionales debe primar «la calidad y estatura política que nos beneficie y que cuidemos la ciudad». en esta línea indicó fue enfático al sostener que «si se está pidiendo respeto». Eso es lo que solicita el Deliberante y que «siempre sea con veracidad, con respeto».

El jefe comunal subrayó que «hay que tener mucho cuidado. Hay que ser respetuosos de las instituciones, pero tiene que haber responsabilidades mutuas. Si no hay responsabilidades mutuas, pasa esto, que no nos merecemos». Finalmente, Rioseco consideró que debe haber prudencia.

«Todos trabajamos para la seguridad. Todos estamos preocupados lo que pasa en Argentina. Hemos mejorado mucho y seguramente falta mejorar mucho, pero de eso a tener expresiones que por ahí no se pueden comprobar, no es positivo, así que yo apelo a la reflexión más que nada», concluyó.