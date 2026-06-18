Necrológicas de hoy, jueves 18 de junio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 18 de junio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Pinto Aparicio, Emma
Falleció en General Roca a los 84 años. El equipo de Inmobiliaria Claudia Sagripanti acompaña a Paula, Silvina y Juan José en este doloroso momento.
SAMBUEZA, DARMA BEATRIZ
Falleció en Neuquén el día 15 de Junio a la edad de 55 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
MONTESINO, AGUSTINA
Falleció en Neuquén el día 16 de Junio a la edad de 99 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
BASCAL, ELADIA MATILDE
El Equipo del Centro Norpatagonico de Salud Mental Integral, participa con profundo pesar, el fallecimiento de la Abuela de la Dra Dadi Donnerstag Sanchez, acompañando a sus familiares, amigos y seres queridos, en este difícil momento.
Milano, Juan Carlos
Innumerables anécdotas que compartiste con nosotros. Tu huella en esta familia es imborrable. Descansa en paz. Tu familia.
ANABALON, FLORENTINO
Falleció en Neuquen el día 16 de Junio a la edad de 79 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en sala de Parque Industrial, fueron inhumados a las 13:00 hs. en el cementerio Progreso de Neuquén.. SERVICIO SOCIAL CALF
MILANO, JUAN CARLOS
Falleció en Neuquen el día 16 de Junio a la edad de 83 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 12:00 hs. en el cementerio Central de Neuquén.. SERVICIO SOCIAL CALF
VALLEJOS, ROQUE
Falleció en Neuquén el día 16 de Junio a la edad de 64 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 10:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
Robles, Mario Agustin
Falleció en Salta el 17/6/26. Su esposa, Norma Frosini; sus hijos, Adriana, Fernanda, Pablo, Mario y familias participan con profundo pesar su fallecimiento.Sus hermanos políticos, Elena, Pipo Frosini y Liliana Carrara, junto a sus sobrinos, lo despiden con honda tristeza y elevan una oración por su eterno descanso.
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