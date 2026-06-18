Con el próximo acuerdo de paz en Medio Oriente, la AIE espera un superávit de oferta de petróleo para 2027: «un respiro al mercado»

La inminente firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, prevista para este viernes 19 de julio, hizo que los precios del petróleo disminuyeran a sus niveles más bajos desde que comenzó la guerra en el Golfo Pérsico. Con este nuevo panorama -y de no haber sorpresas a futuro-, se espera que el mercado petrolero entre en un superávit de oferta para 2027.

Ese fue el veredicto de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último informe mensual publicado este miércoles.

El pacto entre ambos países incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz, lo que pondría fin a la «mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia». Según indica el organismo, el conflicto bélico bloqueó el paso a más de 14 millones de barriles diarios de petróleo.

En su primer análisis para 2027, la AIE prevé que el suministro de petróleo aumentará entre 8 millones de barriles por día hasta los 110 millones. Mientras tanto, la demanda subirá entre los 2 millones de barriles hasta los 105 millones.

En este escenario, se indicó que el superávit de oferta para el próximo año podría «suponer un bienvenido respiro al mercado y una oportunidad para reponer las existencias agotadas o construir nuevas reservas estratégicas, mientras los países revisan sus estrategias y políticas energéticas en respuesta a la crisis».

«Si el acuerdo se mantiene, las exportaciones y la producción del Golfo deberían experimentar una recuperación gradual, en parte debido a que las exportaciones de petróleo iraní podrán reanudarse plenamente una vez levantado el bloqueo estadounidense», indicó la agencia.

Antes del superávit, habría que atravesar «mínimos históricos»

Según se señaló, el tránsito a través del Estrecho de Ormuz ya estaba en aumento durante principios de junio, debido a un aumento en las transferencias de barco a barco en el Golfo de Omán, lo que ayudó a impulsar los flujos totales en Oriente Medio a unos 12 millones de barriles por día desde un mínimo de mayo de 9,6 millones de barriles diarios.

Sin embargo, la recuperación no logrará completarse de manera inmediata, ya que primero se deberán retirar minas de las principales rutas marítimas, y las cadenas de suministro tardarán en normalizarse.

Además, los mercados primero deberán atravesar por una situación complicada. A pesar de que hubo reducciones significativas en la demanda de crudo y productos refinados, los amortiguadores del sistema «continúan erosionándose a un ritmo récord», advirtió la AIE.

Las reservas del sistema han disminuido una media de 3,8 millones de barriles diarios desde el inicio de la guerra, con una considerable reducción de 143 millones de barriles (-4,6 millones de barriles diarios) en mayo. En esta línea, nuevas caídas en los próximos meses podrían llevar a las reservas globales de petróleo a «mínimos históricos» antes de que el equilibrio del mercado cambie a superávit hacia finales de este 2026.