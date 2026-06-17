UNCo: Goicochea inició su segundo mandato en el CURZAS con foco en la expansión territorial y la inclusión 

Adriana Goicochea asumió este miércoles su segundo mandato como decana del Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur (CURZAS) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), acompañada de Lucrecia Avilés como vicedecana.

Durante el acto de asunción, la reelecta decana definió esta nueva etapa como una «renovación de compromiso» con una universidad «regional, democrática, accesible e inclusiva». Además, sostuvo que el horizonte de la gestión seguirá siendo el fortalecimiento de la educación pública y el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles.

Uno de los principales ejes de su discurso estuvo centrado en la consolidación del modelo territorial impulsado por el CURZAS, el cual desde 2024 incluye en sus siglas la región Sur.

Territorialidad y nodos universitarios de la región Sur

En este sentido, Goicochea en entrevista con diario RIO NEGRO remarcó que el cambio de denominación de la unidad académica, durante su anterior gestión, no fue una modificación administrativa, sino el reconocimiento de una realidad construida en los últimos años que se sustenta en la expansión de los nodos universitarios.

«La sigla da cuenta de la existencia de la región. Ya no solamente estamos en Viedma, sino en distintas localidades de la Región Sur. Es nuestra identidad y ese cambio de nombre representa nuestra dimensión», afirmó.

Adriana Goicochea, decana del CURZAS (UNCo) junto a Lucrecia Avilés como vicedecana en el acto de asunción. Foto: Marcelo Ochoa

Actualmente, el CURZAS cuenta con diez nodos académicos distribuidos en la zona Atlántica y Región Sur con el fin de acercar propuestas de formación superior a localidades que históricamente estuvieron alejadas de los centros universitarios tradicionales.

En este sentido, la relevancia que adquirió el modelo territorial impulsado por Goicochea quedó reflejada en la presencia de los intendentes de Conesa, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Valcheta, Río Colorado y San Antonio, localidades donde funcionan algunos de los nodos universitarios que componen la oferta académica del CURZAS.

Acto de cambio de autoridades, CURZAS Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

De acuerdo a la autoridad reelecta, con una gestión prevista hasta junio de 2030, el desafío de la expansión no se limita a la presencia física de la universidad en el territorio. «La implementación de un programa de pedagogía territorial es central. Sin pedagogía no va a haber expansión que se sostenga», señaló.

En ese sentido, la decana destacó que el trabajo con las comunidades resulta clave para que más personas «comprendan la dimensión, el alcance y lo que significa la vida universitaria» y «encuentren en la universidad un destino» con posibilidades concretas de formación.

Nuevos ejes, problemáticas y repaso de gestión

En relación a las propuestas previstas para esta nueva gestión, la misma buscará profundizar políticas vinculadas a la accesibilidad, la educación a distancia, la perspectiva de género y el bienestar estudiantil.

No se decoloniza el conocimiento pensando desde una unica mirada, la perspectiva de genro es integral.» Adriana Goicochea, docente e investigadora del Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación

En concordancia, Goicochea manifestó que durante su gestión anterior ya se había dado inicio a la resolución de estas problemáticas . Entre las cuales destaco la ampliación de la oferta académica en distintos puntos de la región, y la creación de la primera carrera de grado a distancia correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural, desarrollada en convenio con la Provincia de Río Negro.

La decana remarcó además que los cambios tecnológicos representan uno de los principales desafíos para las universidades. «Las nuevas tecnologías, con nodos o sin nodos, llegan y nos obligan a modificar nuestras prácticas», sostuvo. En ese sentido, consideró que la expansión territorial debe ir acompañada de nuevas formas de enseñanza y de una adaptación permanente a las transformaciones sociales y educativas.

Durante su discurso, también planteó la necesidad de fortalecer las trayectorias académicas desde el ingreso hasta el egreso. «Necesitamos estudiantes que se reciban y eso hay que acompañarlo, no surge solo», afirmó. Para ello, defendió la consolidación de una pedagogía territorial que permita sostener el crecimiento universitario en cada una de las comunidades donde el CURZAS tiene presencia.

«La región se modifica, hay cambios sustanciales, los vemos a diario y hay que estar a la altura de las circunstancias», concluyó.

Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck junto a la decana del CURZAS, Adriana Goicochea. Foto: Marcelo Ochoa

Del acto participaron el gobernador Alberto Weretilneck y funcionarios, como también, legisladores y la defensora del Pueblo, Adriana Santagati y, entre otros, el director de la Estación Experimental Valle Inferior del INTA, Germán Cariac.

También asistieron los jefes comunales Héctor Leineker (General Conesa), Nelson Quinteros (Ramos Mexía), Marta Ignacio (Sierra Colorada), Yamila Direne (Valcheta), Duilio Minieri (Río Colorado) y Adrián Casadei (San Antonio Oeste), localidades donde funcionan nodos universitarios del CURZAS.